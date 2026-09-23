Pod hladinou – Kriminálka Slapy: Těhotná Krausová musela běhat s pistolí, Němec se bál pod vodou a štáb řešil potíže

Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2, FOTO: distr. FTV Prima Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2, FOTO: distr. FTV Prima Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2, FOTO: distr. FTV Prima Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2, FOTO: distr. FTV Prima Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2, FOTO: distr. FTV Prima Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2, FOTO: distr. FTV Prima Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2, FOTO: distr. FTV Prima Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2, FOTO: distr. FTV Prima Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2, FOTO: distr. FTV Prima Kriminálka Slapy: Pod hladinou 2, FOTO: distr. FTV Prima
Práce na druhé řadě seriálu Pod hladinou s podtitulem Kriminálka Slapy postavila herce do velmi specifických situací. Šárka Krausová musela při honičkách na lodi skrývat pod uniformou těhotenství a bojovat s vlastní neohrabaností. Do týmu se nově přidal potápěč v podání Marka Němce, kterého zase během ponorů v ledových vodách přehrady paralyzoval upřímný strach ze stísněných prostor. Případy od přehrady a nováčci v týmu
Druhá řada minisérie Pod hladinou opět otevírá svět policejních potápěčů. Parta vyšetřovatelů řeší kriminální případy z prostředí slapské nádrže a do děje tentokrát výrazně zasahují osobní vazby jednotlivých členů jednotky. Vyšetřovatelé musí vedle hledání pachatelů čelit vlastním stínům z minulosti. Zvláštní roli hraje vztah cynického Jakuba Rydla k lásce a postupné odkrývání vnitřní citlivosti pod slupkou zapřisáhlého drsňáka.
Do sehraného kolektivu nově nastoupila analyticky zaměřená komisařka Marie Zimová, kterou ztvárňuje Ivana Chýlková. Pro ni znamenala role přesun z běžného kancelářského prostředí kousek blíž k terénu.
Sama herečka zhodnotila svůj pohyb na lokacích s velkou dávkou sebekritiky.
„Dvakrát jsem tam běžela a byla jsem opravdu překvapená, že nohy nesou daleko větší zátěž od té doby, co jsem poletovala na sídlišti ve Frýdku Místku,“ prozradila nám Chýlková. Zaujala ji především uzavřenost celého příběhu bez rizika nekonečného protahování děje. Temné hlubiny a extrémní vyčerpání
Zásadní posilou policejní stanice se stal praporčík Martin Tolar. Roli zkušeného freedivera dostal herec Marek Němec. Příprava na postavu pro něj znamenala budíčky ve dvě hodiny ráno a neustálé dojíždění mezi divadlem, rodinou a lokací na Slapech. Pracovní vytížení tehdy doplnily přípravy na vlastní svatbu. Kvůli náročnému režimu herec s nadsázkou přiznal upřímné obavy o své vlasy.
Samotný pobyt pod vodní hladinou přinášel skutečný strach. Často se točilo ve tmě nebo v úzkých kanalizačních prostorech. Viditelnost klesala na naprosté minimum už ve dvou metrech hloubky. Filmový potápěč měl neustále v hlavě radu skutečných profesionálů o tom, že člověk nikdy nenajde mrtvolu, mrtvola si vždycky najde jeho. Pocity stísněnosti v hlubinách velmi rychle střídalo naprosté vyčerpání organismu.
Divočina na vlnách a chlapské rady
Nový člen obsazení musel před první klapkou získat průkaz na řízení motorových člunů. Nabyté vědomosti začal Němec ihned předávat kolegům z placu. Během natáčení honičky na vodě seděla za kormidlem Šárka Krausová a své herecké kolegyni poradil efektivnější způsob vybírání zatáček ve velké rychlosti. Instruoval ji ohledně správného manévrování k dosažení plynulé otočky téměř na místě. Aplikace smyku podle jeho návodu zafungovala skvěle.
Scény na lodi vyžadovaly stoprocentní soustředění všech zúčastněných. Natáčelo se v plném letním provozu u vody obklopeno reálnými rekreanty a cizími plavidly. Nutnost neustálého vnímání okolí přesouvala pozornost herců do zcela jiných dimenzí.
Úsměvné komplikace s kondicí
Postava policistky René se ve volném čase stará o malého synovce Pavlíka. Přestavba mateřské lásky působila na Krausovou velmi emotivně, protože v té době nosila pod srdcem vlastního potomka. Zpoždění produkce kvůli deštivému jaru posunulo část práce až na dobu jejích pokročilých měsíců. Schovat rostoucí křivky do uniformy dalo kostymérkám pořádně zabrat.
Nastávající matka navíc postupně ztrácela potřebnou obratnost a ohebnost. Režisér Jakub Machala po ní přitom vyžadoval rychlé sprinty s tasenou zbraní za padouchem, při každém takovém záběru se tak snažila nasimulovat už jen posledních pár kroků dlouhého běhu. Když se jí v jedné scéně podařilo neohrabaně uběhnout větší vzdálenost, vysloužila si od štábu bouřlivý potlesk a široké úsměvy.
Útěk před letním horkem do trávy
Natáčení v exteriérech prověřilo fyzickou odolnost celé televizní party. Herec Marek Adamczyk oblékal uniformu v těch největších letních parnech a pobyt v neoprenu a ledové přehradě tak pro něj naopak představoval velmi příjemné osvěžení. Většinu akce nicméně absolvoval suše na palubě policejní lodi.
Večerní relaxaci nacházeli unavení herci na venkovském statku v Nalžovicích. Představitel Zdeňka Říhy trávil volné chvíle pozorováním oblohy v trávě a hrou s hlídacím psem. Jeho herecký kolega Filip Tomsa musel zase často bojovat s nekonečným čekáním na jednotlivé obrazy. Nedostatek odpovídajícího zázemí venku vyvažoval vydatným spánkem a šetřením energie pro blikající kameru.
Seriál Pod hladinou – Kriminálka Slapy aktuálně každou středu večer vysílá TV Prima.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, FTV Prima).