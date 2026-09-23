Hvězdný barman Martin Vogeltanz opět ovládl národní kolo barmanské soutěžePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hvězdný barman Martin Vogeltanz opět ovládl národní kolo barmanské soutěže
Jezdí tam studenti i odborníci z celého světa. Arboretum Sofronka v plzeňském Bolevci založil v roce 1956...
Britská společnost Rolls-Royce SMR uzavřela exkluzivní smlouvu se Škodou JS na dodávku pohonů pro malé...
Většina domovů pro seniory neumožňuje klientům, aby si s sebou vzali i své domácí mazlíčky. To byl i případ...
S příchodem topné sezony přibývá záchranářům výjezdů k pacientům intoxikovaným oxidem uhelnatým. Ten vzniká...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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