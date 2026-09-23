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Alkohol, hazard, rvačky a podmínka. Řezníček přiznal, co všechno přežil na začátku kariéry v Příbrami

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Stovku ligových gólů dal hráč, který v mládí chodil z tréninku rovnou do herny. Příběh Jakuba Řezníčka je o víc než jen o talentu.
Alkohol, hazard, rvačky a podmínka. Řezníček přiznal, co všechno přežil na začátku kariéry v Příbrami

Alkohol, hazard, rvačky a podmínka. Řezníček přiznal, co všechno přežil na začátku kariéry v Příbrami

Zdroj: FC Zbrojovka Brno
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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