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Ganna sám Evenepoela porazit nedokázal. O dva dny později potřeboval pět dalších lidí a konečně má z Montrealu duhový dres

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Filippo Ganna skončil v individuální časovce mistrovství světa druhý a od Remca Evenepoela dostal 57 sekund. O dva dny později už slavil. Itálie vyhrála smíšenou týmovou štafetu před Francií a Švýcarskem a získala v této disciplíně první světový titul.
Ganna sám Evenepoela porazit nedokázal. O dva dny později potřeboval pět dalších lidí a konečně má z Montrealu duhový dres

Ganna sám Evenepoela porazit nedokázal. O dva dny později potřeboval pět dalších lidí a konečně má z Montrealu duhový dres

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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