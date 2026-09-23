Ganna sám Evenepoela porazit nedokázal. O dva dny později potřeboval pět dalších lidí a konečně má z Montrealu duhový dres

Filippo Ganna mohl po nedělní individuální časovce těžko tvrdit, že mu k duhovému dresu chyběl detail. Remco Evenepoel mu dal 57 sekund. Ital zajel druhý nejlepší čas na světě a přesto vypadal ve srovnání s vítězem skoro jako jezdec z jiné výkonnostní kategorie.
O dva dny později stál Ganna znovu na startu v Montrealu. Tentokrát ale nebyl sám. Vedle něj Mattia Cattaneo a Matteo Sobrero, po nich Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini a Monica Trinca Colonel. Šest Italů společně zajelo čas 51:32,28 a porazilo Francii o 8,63 sekundy. Švýcarsko skončilo třetí. Pro Itálii je to první světové zlato ve smíšené týmové časovce od zavedení disciplíny v roce 2019.
Nedělní porážku to nemaže. A právě proto je ten příběh zajímavý
Bylo by trochu laciné psát o „pomstě" Evenepoelovi. Belgie v této disciplíně ani nestartovala a Ganna nemohl vrátit Belgičanovi 57 sekund, které od něj dostal v individuálním závodě. Smíšená štafeta je úplně jiný sportovní problém.
Mužská trojice musí pracovat jako jednotka, správně dávkovat výkon a hlavně předat ženské části týmu co nejlepší výchozí situaci. Výsledný čas potom nevzniká z jedné mimořádné jízdy, ale ze schopnosti šesti závodníků poskládat svoje výkony dohromady. A právě to Itálie zvládla nejlépe.
Muži položili základ, ženy ho musely udržet
Ganna, Cattaneo a Sobrero dokončili mužskou část ve velmi silném čase a předali štafetu s náskokem, který jejich kolegyně dokázaly udržet. Nebyla to ale pohodlná projížďka za hotovým vítězstvím.
Švýcarské ženy byly podle Cyclingnews ve své části dokonce o šestnáct sekund rychlejší než Italky. Švýcaři však předtím přišli o velké množství času po mechanickém problému Stefana Künga, kterému praskla řídítka a musel měnit kolo. Francie naopak držela vyrovnanější výkon obou částí a nakonec byla nejbližším soupeřem. O necelých devět sekund.
Pro Gannu je to jiný druh satisfakce
Individuální časovkář je zvyklý na velmi čistou odpovědnost. Když prohraje, ví přesně, kdo byl rychlejší. Smíšená týmová štafeta je opak. Vlastní maximální výkon nestačí, pokud ostatní části sestavy ztratí příliš mnoho času.
Ganna proto získal duhový dres způsobem, který se úplně liší od disciplíny, v níž ho většina fanoušků zná. Nemusel být nejlepší člověk na trati. Musel být jednou velmi silnou součástí nejlepšího celku.
A Itálie na tenhle titul čekala překvapivě dlouho
Země s tradicí časovkářů a velmi silnou ženskou reprezentací stála v této disciplíně na pódiu několikrát, ale zlato jí stále unikalo. Tentokrát se sešla velmi výrazná sestava. Ganna dodal mužské části absolutní výkon, Cattaneo se Sobrerem ho dokázali držet a mezi ženami měla Itálie zkušenost Longo Borghini i sílu Guazzini.
Právě Longo Borghini navíc získala podle Cyclingnews svůj vůbec první duhový dres v kariéře. To je pro italský tým možná důležitější než jakákoli symbolická Gannova „náprava" neděle.
Montreal mu tak dal dvě velmi odlišné odpovědi
V individuální časovce zjistil, že ani trať, která mu měla dobře sedět, nestačila na současného Evenepoela. Ve smíšené štafetě zjistil něco úplně jiného. Pokud svůj výkon spojí s pěti správnými lidmi, světový titul z Montrealu si přece jen odveze.
Není to vykoupení porážky. Je to připomínka, že v cyklistice mohou během dvou dnů platit dvě věci současně. Ganna může být jasně druhým nejlepším časovkářem světa. A zároveň mistrem světa.
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Zdroje: Cyclingnews – Italy power to mixed relay TTT victory with huge rides from Ganna, Longo Borghini and co [1].