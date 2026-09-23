Třeboň získá další z historických seníků. Torzo chce město opravitPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Třeboň získá další z historických seníků. Torzo chce město opravit
Diecézní charita otevřela přestavěný azylový dům pro matky s dětmi ve Veselíčku na Písecku. Oprava stála 44...
Proměna českobudějovického letního kina Háječek se brzy posune další fáze. Město už vybírá firmu, která...
Na první pohled je to jen obyčejné okno, prosklená zastávka nebo moderní budova. Pro člověka běžná součást...
V českobudějovickém sportovním areálu Složiště by mohla vzniknout první rychlobruslařská hala v Česku. Byla...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
- V Budějovicích rozdává pokuty kapitán Dezolát. Předvolební kampaň Motoristů řeší policie
- Dřevomorka prodražila opravu. Charita Písek zrekonstruovala azylový dům pro matky s dětmi
- Přestavba Háječku se zpozdí o sezonu. Hotovo má být na podzim 2028
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