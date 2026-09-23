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Třeboň získá další z historických seníků. Torzo chce město opravit

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Mokré louky poseté historickými seníky patří k ikonickým pohledům na Třeboň. Jeden z nich teď získá do svého majetku město. Památkově chráněný seník je ve špatném stavu a zbylo z něj jen torzo. Třeboň ho chce s pomocí dotace opravit.
Třeboň získá další z historických seníků. Torzo chce město opravit

Třeboň získá další z historických seníků. Torzo chce město opravit

Zdroj: Národní památkový ústav
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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