Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Les Aokigahara je jedním z nejznámějších a nejstrašidelnějších míst v Japonsku. Stane se tu 100–105 sebevražd ročně

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kdo by chtěl cestovat na jedno z nejděsivějších míst na světě, musí se vydat do dalekého Japonska. Je jím les Aokigahara, který nechvalně proslul jako dějiště mnoha sebevražd.
Les Aokigahara je jedním z nejznámějších a nejstrašidelnějších míst v Japonsku. Stane se tu 100–105 sebevražd ročně

Les Aokigahara je jedním z nejznámějších a nejstrašidelnějších míst v Japonsku. Stane se tu 100–105 sebevražd ročně

Zdroj: Davide Mauro / Creative commons, CC-BY-SA
Reklama
Další články z NESPECHEJ.cz
7 divů světa. Opravdu je všechny znáte?
7 divů světa. Opravdu je všechny znáte?
Již Aristoteles popsal, jak lovci mořských okurek používali k potápění džbány
Již Aristoteles popsal, jak lovci mořských okurek používali k potápění džbány

Schopnost člověka plavat a potápět se je tak stará jako schopnost chodit nebo běhat. Všude tam, kde v...

Nejopečovávanější soška – Pražské Jezulátko. Jeho uctívání je zcela výjimečné
Nejopečovávanější soška – Pražské Jezulátko. Jeho uctívání je zcela výjimečné

Pražské Jezulátko patří mezi nejuctívanější křesťanské sochy vůbec. Jeho původ je opředen legendami a...

Ideál krásy se v průběhu historie se měnil zásadním způsobem. Ve které epoše byste byli nejkrásnější?
Ideál krásy se v průběhu historie se měnil zásadním způsobem. Ve které epoše byste byli nejkrásnější?

Na ideál ženské krásy lidé kladou důraz už celá staletí. To, jak onen ideál vypadá, se nicméně napříč roky...

Velký vědomostní kvíz: 20 otázek z 20 okruhů. Kdo nedá půlku, je pako a měl by se vrátit na ZŠ
Velký vědomostní kvíz: 20 otázek z 20 okruhů. Kdo nedá půlku, je pako a měl by se vrátit na ZŠ

Myslíte si, že máte dostatek všeobecných znalostí? Školní docházka našich vlastních dětí nám někdy ukáže,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

NESPECHEJ.cz - web pro volné chvíle

Všechny články tohoto autora →
NESPECHEJ.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.