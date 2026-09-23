Nejprodávanější knihou Nakladatelství Academia se stal titul literáta a provokatéra PutnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nejprodávanější knihou Nakladatelství Academia se stal titul literáta a provokatéra Putny
Souboj České televize, Novy nebo Primy, která nedávno odstartovala nový kanál Prima sport, o sportovní...
Známá kladenská alternativní kapela Zrní (foto) dnes vydává novou, v pořadí osmou desku Love You Love You a...
Režisérka celovečerních filmů Známí neznámí (2021) a Jedeme na teambuilding (2023) Zuzana Marianková posílá...
Česká tisková kancelář (na fotce ředitel Jaroslav Kábele) v roce 2025 utržila za výrobky a služby celkem...
Články z Borovan.cz nabízejí jedinečný vhled do zákulisí českého mediálního, kulturního a zábavního průmyslu. Věnují se především byznysovým vztahům, vlastnickým strukturám, investicím a strategickým změnám ve světě médií, televizní a filmové tvorby, vydavatelství, showbyznysu i hudebního...Všechny články tohoto autora →