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Nejprodávanější knihou Nakladatelství Academia se stal titul literáta a provokatéra Putny

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Kritik, literární historik, excentrický intelektuál a provokatér Martin C. Putna (foto) dosáhl zajímavé byznysové mety na českém knižním trhu. Jeho průvodce Řím antituristický: Od Romula a Rema po Mussoliniho a Pasoliniho čili Kapitoly z kulturních dějin, promítnuté do městské krajiny stal nejprodávanější knihou intelektuálně zaměřeného Nakladatelství Academia (NA) roku 2025.
Nejprodávanější knihou Nakladatelství Academia se stal titul literáta a provokatéra Putny

Nejprodávanější knihou Nakladatelství Academia se stal titul literáta a provokatéra Putny

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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