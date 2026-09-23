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První studený večer má zvláštní talent připomenout ti, že léto skončilo dřív, než jsi stihla všechno

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Zavřeš balkonové dveře, protože je ti poprvé opravdu zima. Na židli ještě visí letní šaty a v telefonu máš fotky z výletu, který byl podle kalendáře skoro včera. A najednou tě trochu zamrzí všechny ty věci, které jsi „určitě chtěla přes léto stihnout“.
První studený večer má zvláštní talent připomenout ti, že léto skončilo dřív, než jsi stihla všechno

První studený večer má zvláštní talent připomenout ti, že léto skončilo dřív, než jsi stihla všechno

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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