První studený večer má zvláštní talent připomenout ti, že léto skončilo dřív, než jsi stihla všechnoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
První studený večer má zvláštní talent připomenout ti, že léto skončilo dřív, než jsi stihla všechno
Možná sis někdy představovala, že česká věta prostě dostane znak za každé slovo a hotovo. Jenže český...
Ještě nedávno jsi v osm večer řešila, jestli si sednete ven. Najednou jdeš z práce a světlo začíná mizet...
Podzimní jídlo má na internetu zvláštní reputaci. Jako bys od září měla každou neděli osm hodin pomalu...
Ráno je devět stupňů, ve dvě odpoledne skoro dvacet a ty stojíš před skříní s otázkou, jestli se oblékáš na...
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