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Zahradníci odhalili nejlevnější trik proti mechu: Dvě složky v přesném poměru zničí zelené skvrny bez námahy

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Zahradníci odhalili nejlevnější trik proti mechu: Dvě složky v přesném poměru zničí zelené skvrny bez námahy. Jak se zbavit mechu v trávníku? Obyčejný ocet a podzimní vertikutace vrátí zelenému koberci sílu
Mech v dlažbě

Mech v dlažbě

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

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