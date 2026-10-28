Zahradníci odhalili nejlevnější trik proti mechu: Dvě složky v přesném poměru zničí zelené skvrny bez námahy. Jak se zbavit mechu v trávníku? Obyčejný ocet a podzimní vertikutace vrátí zelenému koberci sílu
Pohled na hustý, sytě zelený trávník připomínající golfové hřiště představuje snu snad každého majitele zahrady. Jenže pak přijde vlhčí období, stín ze sousedova stromu padne na špatné místo a na opečovávaném pažitě se začne rozpínat nevzhledný měkký kobereček. Mech v trávníku dokáže zkazit radost i zkušenému zahradníkovi. Když se usadí na záhonech, v cestičkách mezi dlažebními kostkami nebo přímo v trávě, okamžitě začne vytlačovat jemná travní stébla. Místo kupování agresivní chemie nebo drahých přípravků ze síranu železitého však můžete do boje s tímto vytrvalým soupeřem povolat běžného pomocníka z kuchyňské linky – obyčejný ocet.
Proč se na zahradě daří mechu a v čem tkví síla octa
Mech nepatří mezi náročné rostliny a vyhovuje mu zejména těžká, udusaná a trvale vlhká půda s vyšší kyselostí. Dokáže však přežít i extrémní výkyvy počasí, dlouhá období bez deště a bez problémů se uchytí na slunných spárách teras.
Obyčejný kvasný ocet působí jako rychlý a ekologický kontaktový likvidátor.
Jak připravit účinný roztok?
- Pro likvidaci mechu v dlažbě, na terase či mezi kameny smíchejte ocet s vodou v poměru 1:2.
- Pokud chcete ošetřit mech přímo v travním porostu, nařeďte ocet jemněji v poměru 1:4, abyste nespálili i okolní stébla trávy.
- Směs nalijte do rozprašovače a za slunného dne důkladně postříkejte napadená místa.
Ocet mech spolehlivě spálí a ten během pár dní zčerná. Jelikož jde o šetrnější zásah, aplikace se musí po čase opakovat. Pokud se mech vrací v masivním měřítku, znamená to, že půda trpí vysokou kyselostí a vyžaduje podzimní vápnění.
Tip: Salát na podzim. Ještě je čas, vypěstujete ho.
Foto: Pixabay
Provzdušnění a správná výška sečení: Jak udržet trávník bez mechu
Aplikace octa vyřeší pouze viditelný následek, ale nikoliv samotnou příčinu. Pokud chcete mít od mechu dlouhodobě klid, musíte upravit podmínky na pozemku tak, aby se v nich dařilo výhradně trávě.
- Nesekejte trávník příliš nakrátko: Extrémně nízký střih oslabuje travní drn, obnažuje půdu a vytváří ideální prostor pro náletová semínka plevelů i výtrusy mechu. Udržujte výšku stébel kolem 4 až 5 centimetrů.
- Pravidelná vertikutace a provzdušnění: Dvakrát ročně – ideálně na jaře a začátkem podzimu – trávník důkladně prořežte vertikutátorem. Odstraníte tím travní plsť, mech i staré kořínky a umožníte vzduchu, vláze i živinám proniknout hluboko k kořenům.
- Vyhrabávání a výživa: Vzniklé prázdná místa ihned dosejte kvalitní travní směsí a trávník přihnojte podzimním hnojivem s vyšším obsahem draslíku.
A jestli vás mech otravuje také na kmenech ovocných stromů, osvědčeným pomocníkem je postřik ze síranu měďnatého, o kterém dříve informoval portál Chalupáři-Zahrádkáři.
Zdroje info: Autorka, https://www.mossout.com/guides/lawn-moss-causes-and-removal, https://www.grove.co/blog/how-to-get-rid-of-moss-naturally
Náhledové foto Radek Štěpán, fotogalerie: Pixabay
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