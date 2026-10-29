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Djoković se po patnácti letech vrátil do Basileje. Ve 39 letech otočil zápas a dál útočí na Turnaj mistrů

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Dennívýzva
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Novak Djoković se ve středu poprvé od roku 2011 představil na turnaji v Basileji. Proti Francouzi Ugovi Humbertovi ztratil úvodní set, ale vyhrál 4:6, 6:3, 6:4. Získal tím dvacáté vítězství sezony a udržel při životě šanci kvalifikovat se na Turnaj mistrů. Pro srbského tenistu jde o další důkaz dlouhověkosti v profesionálním sportu.
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Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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