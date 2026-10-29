Djoković se po patnácti letech vrátil do Basileje. Ve 39 letech otočil zápas a dál útočí na Turnaj mistrů

Djoković se po patnácti letech vrátil do Basileje. Ve 39 letech otočil zápas a dál útočí na Turnaj mistrůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 29.10.2026 08:30
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