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Čeští živnostníci si kvůli 1 úspoře srážejí důchod. Po 40 letech hrozí jen kolem 15 000 Kč

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Dennívýzva
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Platit státu co nejméně je pro mnoho podnikatelů samozřejmost. Peníze, které neodejdou […]
Čeští živnostníci si kvůli 1 úspoře srážejí důchod. Po 40 letech hrozí jen kolem 15 000 Kč

Čeští živnostníci si kvůli 1 úspoře srážejí důchod. Po 40 letech hrozí jen kolem 15 000 Kč

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 08:20

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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