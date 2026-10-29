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Čeští živnostníci si kvůli 1 úspoře srážejí důchod. Po 40 letech hrozí jen kolem 15 000 KčPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Platit státu co nejméně je pro mnoho podnikatelů samozřejmost. Peníze, které neodejdou […]
Čeští živnostníci si kvůli 1 úspoře srážejí důchod. Po 40 letech hrozí jen kolem 15 000 Kč
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 29.10.2026 08:20
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