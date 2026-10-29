Buchta žirafa s kakaovým základem a světlou mřížkou. Oblíbená buchta pro každou příležitost

Večer, člověk už by nejradši zavřel kuchyň, ale pak si vzpomene: zítra by se hodilo něco ke kávě. V podobných chvílích u nás často padne volba na buchtu žirafu, známou také jako prošívaná deka. Je hotová rychle, suroviny bývají běžně doma a na řezu vypadá překvapivě pěkně. Kakaové těsto zůstává díky zakysané smetaně vláčné, zatímco tvarohová náplň s vanilkovým pudinkem mu dodá jemnost a tu známou světlou kresbu.
Na tomhle
je příjemné hlavně to, že kolem něj není moc práce. Těsto se promíchá v míse, náplň také a pak už je to jen otázka toho, jak pevnou ruku člověk zrovna má. Když najdu moučníku cukrářský sáček, udělám mřížku, která opravdu připomíná . Když ne, sáhnu po obyčejném sáčku a vzor je všelijaký. Doma se tomu pak říká prošívanou deku žirafa. Chuťově je výsledek stejný, a o to jde nakonec nejvíc.
Kombinace
kakaového litého těsta a tvarohu je zkrátka jistota. Tvaroh moučník odlehčí, pudinkový prášek zase pomůže náplni držet tvar, aby se během pečení nerozjela do stran. Můj tip je prostý: Zakysanou smetanu z těsta nevynechávejte. Vypadá to jako malý detail, jenže druhý den je na vláčnosti opravdu poznat. Proč se buchtě říká prošívaná deka
Jméno prošívaná deka vzniklo podle vzhledu. Světlá
tvarohová vrstva se nanáší na tmavé těsto v pruzích nebo do mřížky a po upečení pak jednotlivé řezy připomínají prošívanou látku. Pokud se linky nepovedou rovně, nic se neděje. Nepravidelný vzor bývá podobný žirafím skvrnám, a tak se z prošívané deky snadno stane buchta žirafa. Recept na vláčnou buchtu Prošívanou deku, někde nazývanou jako Žirafa
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 30 až 35 minut Počet porcí: 12 až 16 kousků Ingredience pro přípravu
Kakaové těsto: 4 ks vejce 1 hrnek cukru krupice 2 hrnky polohrubé mouky 1 balíček vanilkového cukru 1 balíček prášku do pečiva 2 lžíce kakaa 1/2 hrnku oleje 1/2 hrnku horké vody 1 kelímek zakysané smetany
Tvarohová náplň: 500 g měkkého tvarohu 1 ks vejce 4 lžíce cukru krupice 1 balíček vanilkového pudinkového prášku Postup přípravy dvoubarevné buchty Žirafa
1. Nachystejte si plech nebo menší pekáček a vyložte ho
pečicím papírem. Troubu zapněte na 180 °C.
2. Do větší mísy rozklepněte
vejce, přisypte cukr krupice a vanilkový cukr. Několik minut šlehejte, dokud směs nezesvětlá a trochu nenabude.
3. Přidejte
olej, horkou vodu a nakonec vmíchejte zakysanou smetanu. Ta v těstě udělá hodně, hlavně pokud buchta nezmizí hned první den.
4. V druhé misce promíchejte
polohrubou mouku, kakao a prášek do pečiva. Sypkou směs postupně zapracujte do tekutého základu. Výsledkem má být hladké lité těsto bez moučných hrudek.
5. Těsto nalijte na připravený plech a rozetřete stěrkou. Snažte se, aby vrstva byla zhruba stejně vysoká po celé ploše, pečení pak bude rovnoměrnější.
Připravte tvarohovou náplň
6. V misce promíchejte
měkký tvaroh, vejce, cukr a vanilkový pudinkový prášek. Náplň by měla být hladká a o něco hustší než kakaové těsto.
7. Tvarohovou směs dejte do cukrářského sáčku, zdobicího sáčku nebo do pevnějšího mikrotenového sáčku s ustřiženým růžkem. Na povrch těsta nastříkejte
mřížku nebo šikmé pruhy. Když se linky vlní a nejsou jedna jako druhá, klidně je tak nechte. Právě z toho často vznikne domácí žirafí vzor.
8. Plech vložte do trouby a pečte zhruba
30 až 35 minut při 180 °C. Upečenost kontrolujte špejlí v kakaové části. Tvaroh má zůstat jemný, ale neměl by být tekutý. Foto: Cooky.cz, Tvaroh má zůstat jemný ale nesmí být tekutý.
9. Po vytažení z trouby nechte buchtu nejprve chladnout na plechu. Krájejte ji až skoro studenou, protože tvarohová náplň pak lépe drží a řezy vypadají úhledněji.
Foto: Cooky.cz, Buchtu krájejte téměř studenou, tvarohová náplň pak lépe drží.
10. Podávejte ke
kávě nebo k odpolednímu čaji. Do druhého dne vydrží bez problémů, ideálně v chladu a přikrytá, aby na povrchu zbytečně neosychala. Pár rad a poznámek domácí kuchyně Pokud je tvarohová náplň moc hustá, vmíchejte 1 až 2 lžíce mléka. Půjde lépe vytlačovat do mřížky. Pro výraznější kakaovou chuť můžete přidat ještě půl lžíce kakaa. Víc bych ho ale nedávala, těsto by mohlo být zbytečně těžší. Na krájení se hodí delší nůž otřený do sucha. Řezy pak bývají čistší a tvaroh se tolik netáhne za čepelí.
Na téhle buchtě je fajn, že snese malé obměny. Někdy do tvarohu nastrouhám trochu citronové kůry, jindy nechám náplň úplně obyčejnou. Kdo má raději sladší moučníky, může hotové řezy lehce pocukrovat moučkovým cukrem. U nás to většinou vynechávám, protože těsto i tvaroh mi připadají sladké tak akorát.
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