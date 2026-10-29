Z Avengers i Středozemě na Moravu. Filmové hvězdy míří na Comic-Con Brno & Junior

Na brněnském výstavišti už od 13. do 15. listopadu 2026 proběhne pátý ročník festivalu Comic-Con Brno & Junior, který tradičně propojí svět filmů, seriálů, komiksů, videoher i fantasy a sci-fi literatury. Pořadatelé, kteří mají na kontě i pražský Comic-Con s letošní návštěvností přes 28 tisíc lidí, tentokrát vytahují opravdu těžký kalibr.
Do moravské metropole zavítá již za pár dní ze Středozemě herečka Miranda Otto, nezapomenutelná Éowyn z trilogie Pán prstenů, která se divákům zapsala do paměti také v seriálu Sabrinina děsivá dobrodružství. Éowyn ale není jediným velvyslancem Středozemě. Po jejím boku dorazí do Brna také australský herec David Wenham, kterého si můžete pamatovat jako Faramira z filmů Pán prstenů: Dvě věže a Pán prstenů: Návrat krále.
Letos ale Comic-Con rozhodně hvězdami nešetří, poněvadž slibuje účast taktéž Wyatta Russella, kterého si pravděpodobně vybavíte jako Johna Walkera, bývalého Kapitána Ameriku, jenž se později v rámci Marvel Cinematic Universe stává známým jako U.S. Agent. Ten se objevil v seriálu Falcon & Winter Soldier, loňské týmovce Thunderbolts* a na konci roku ho uvidíme v Avengers: Doomsday. Dále se v Brně ukáží také zástupci Star Wars světa, Anton Lesser a Robert Emms. A v neposlední řadě nebude chybět ani fanoušky Hvězdné brány milovaná Amanda Tapping (Samantha Carter) a další. Z českých hvězd se pak můžete těšit na Sabinu Laurinovou či Michaelu Kuklovou.
Nenechte se zmást názvem. Akce tradičně spojuje dospělé i dětské publikum. Kromě besed, přednášek, autogramiád a soutěží jako KinderCosplay organizátoři letos výrazně posilují páteční program. Držitelé vícedenních vstupenek tak budou mít už od pátečních 15:00 hodin přístup k velké části festivalového dění – včetně souběžně probíhajícího knižního veletrhu Kniha Brno je čeká také cosplay stage, deskoherny, artist alley či řada tematických výstav (například sešitové sci-fi série Ren Dhark, kostýmů českých pohádkových princezen, komiksů Kláry Smolíkové nebo podpisů Popculture muzea Jilemnice). Chybět nebude ani velká videoherna zavedená z Festivalu Fantazie.
Na našem Instagramu navíc právě probíhá soutěž o vstupenky, a to jak na sobotu, tak i na neděli. Máte tedy ojedinělou příležitost vyhrát pro sebe a pro svůj doprovod vstup na jeden z těchto dní a užít si Comic-Con naplno.
Zdroj: Comic-Con Brno & Junior