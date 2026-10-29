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Z Avengers i Středozemě na Moravu. Filmové hvězdy míří na Comic-Con Brno & Junior

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Na brněnském výstavišti už od 13. do 15. listopadu 2026 proběhne pátý ročník festivalu Comic-Con Brno & Junior, který tradičně propojí svět filmů, seriálů, komiksů, videoher i fantasy a sci-fi literatury. Pořadatelé, kteří mají na kontě i pražský Comic-Con s letošní návštěvností přes 28 tisíc lidí, tentokrát vytahují opravdu těžký kalibr.
Z Avengers i Středozemě na Moravu. Filmové hvězdy míří na Comic-Con Brno &amp; Junior

Z Avengers i Středozemě na Moravu. Filmové hvězdy míří na Comic-Con Brno &amp; Junior

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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