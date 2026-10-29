Čtvrteční díl Ulice: Mastný nachytá Soňu a Prokopův návrh nepříjemně překvapí Adrianu

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Čtvrteční díl Ulice přinese šok pro Adrianu po Prokopovu návrhu. Jirka bude vyjednávat se Soňou, ale mine se to účinkem. Vilma se zapojuje do výchovy Lexíka. Chce to psychologa
Adriana večer najde rozstříhaný kostým koaly, který měla Klárka připravený na páteční večírek, který ji čeká. Prokop si s ní ohledně Klárky chce promluvit – podle něj by bylo vhodné ji vzít k psychologovi a probrat jejich situaci s odborníkem. To Adriana rázně odmítá, podle ní to zvládá a není k tomu žádný důvod.
Křest knihy a vyjednávání se Soňou
Jirka má na starosti otcův křest knihy, i když nedobrovolně – Tonda Hložánek to na něj jednoduše hodil. Když sedí v hospodě s Ájou a Martinou a řeší podrobnosti ohledně večera, dorazí nečekaně Soňa. Pokud chtějí jít do koalice – musí to být hned. Martina na sebe bere jeho úkoly a vyšle ho, aby si s Čechovou šel promluvit.
Zamíří k ní domů, ale zadrhnou se hned na začátku. Jirka totiž po ní chce, aby mu přenechala dohled nad školstvím. S tím ona nesouhlasí. Do jejich diskuze pak zasáhne Mastný. Soňa Jirku pošle se skrýt do koupelny, ale Mastný si pak všimne saka na židli. Začne se omlouvat, že netušil, že tam má chlapa – pak ihned zmizí. Ostatní body se jim pak podaří projít v klidu, ale opět se zaseknou v jednání o bezpečnosti a školství. Jirka to nakonec vzdá a odchází s tím, že to neklapne. Ostatním se pak svěří, že to aspoň zkusil.
Vilma oroduje za Lexíka
U Nyklových doma je už delší dobu dusno. To neuniklo ani Vilmě, které se Lexík svěřil s tím, že mu táta zakazuje kamarády a nutí jej chodit na kroužky. Přizná, že to začalo tím, že tátovi vzal slivovici, opil se a bylo mu zle. Vilma si pak promluví s Lumírem a vyčte mu, že je na syna moc přísný. Zavzpomíná i na jeho dětství a mládí, protože ani on nebyl vzorný. O tom nechce Lumír ani slyšet.
Petrovo rozhodnutí
Magda se sejde s Denisou v Coolně a bez okolků jí přizná, že Petr chce položit podnikání. Denisa není moc překvapená, ve firmě už to tak nějak všichni tuší a hromadně dávají výpovědi a hledají si nová místa. Magda si ale myslí, že to ještě není definitivní, Petr má nějaký nápad, ale potřebuje vědět, s kolika lidmi může počítat. Denisa přislíbí, že pokud v tom budou oni dva, jde do toho taky.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova, Autor, Ulice).