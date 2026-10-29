Po létě ji nevyhazujte, ale nakrájejte na kousky a dejte za radiátor. Účty za topení klesnou a bude vám tepleji

Radiátory bývají často umístěné pod okny, tedy u obvodových stěn. Část tepla se proto může předávat nejen do místnosti, ale také do zdi za topením. Pokud jde o špatně izolovanou vnější stěnu, mohou tím vznikat zbytečné tepelné ztráty.
Právě na tomto principu fungují reflexní fólie za radiátory. Jejich povrch odráží část tepelného záření zpět do místnosti, místo aby se tolik ohřívala stěna za topením. Největší smysl má takové řešení u radiátorů na nezateplených nebo nedostatečně izolovaných obvodových zdech. U dobře zatepleného domu bývá přínos podstatně menší.
Jak využít starou alumatku
Pokud máte doma starou alumatku, kterou už na výlety nepoužíváte, můžete se podívat, zda je její reflexní vrstva stále neporušená. Základem je, aby byla čistá a nebyla potrhaná nebo se z ní neolupovala povrchová vrstva.
Samotná alumatka ovšem není automaticky plnohodnotnou náhradou speciálního reflexního panelu. Její izolační vlastnosti závisí na konkrétním materiálu a konstrukci. Pokud ji chcete použít za radiátorem, musí být bezpečně upevněná na stěně a nesmí bránit proudění vzduchu kolem topení. Důležité je také dodržet bezpečnou vzdálenost od horkých částí radiátoru a řídit se pokyny výrobce topení i materiálu.
Stříbrná strana by měla směřovat do místnosti, aby mohla odrážet tepelné záření zpět. Pokud ale alumatka nemá dostatečně odolný povrch nebo nevíte, jak se chová při zahřívání, je bezpečnější zvolit výrobek určený přímo za radiátor.
Ušetříte díky tomu za topení?
Tady je potřeba mít realistická očekávání. Reflexní vrstva může za vhodných podmínek omezit část tepelných ztrát, sama o sobě ale nezaručí nižší účty ani vyšší teplotu v místnosti. Záleží na izolaci domu, konstrukci stěny, typu radiátoru i způsobu vytápění.
Pokud chcete snížit náklady na topení, vyplatí se zaměřit také na správnou regulaci teploty, utěsnění netěsných oken a krátké intenzivní větrání místo dlouhodobě pootevřeného okna. Důležité je rovněž udržovat radiátory čisté a nezakrývat je nábytkem nebo těžkými závěsy.
Stará alumatka tak nemusí automaticky skončit v koši. Než ji ale nastříháte na kousky a umístíte za topení, ověřte si, zda je pro takové použití vhodná. Bezpečnost a správné proudění vzduchu mají přednost před případnou úsporou.
Zdroje článku: story.pl, estav.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková