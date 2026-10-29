„Moji vrstevníci si mysleli, že to nezvládnu," říká režisér Zdeněk Tyc k novému filmu Město otců

Zdeněk Tyc debutoval v roce 1989 snímkem Vojtěch, řečený sirotek a od té doby překvapoval formálně odvážnými filmy. Dlouhých 13 let od svého posledního počinu Jako nikdy uvádí nyní do kin drama Město otců. O problémech vzniku filmu, formálních ambicích i dlouhé pauze poskytl rozhovor redakci Kinoboxu.
V počátcích to byl nápad scenáristy Romana Vojkůvky. Ten přišel s tématem otec a syn, a co je mezi nimi. To byla ale jenom kostra, za deset let se toho hodně změnilo.
Film se tedy připravoval deset let?
Velice dlouho, měli jsme potíže s producenty. Vždy, když někdo začal, nadšení postupně opadlo a skončilo to jako voda v písku. Různě se to ukončovalo a začínalo, bylo to docela svízelné. Možná v tom hrála roli určitá všednost, obyčejnost toho života, která pro producenty nebyla dost atraktivní. Tím si vysvětluji ten složitý porod.
Z českých filmů mám přitom spíše pocit, že všední život je v nich důležitý.
Možná ano, možná ne, necítím se moc kompetentní hodnotit české filmy a zařazovat ten náš. Bral jsem to tak, že děláme takovou osobitou road movie. Náš hrdina je na cestě sice trochu světem, ale hlavně k sobě. To se mi zdálo zajímavé.
Město otců je specifické tím, jak mění svůj styl podle prostředí. Obsahuje scénu natáčení hororu, kdy se kamera zalévá krví, začátek upomíná na devadesátky a punk… jak vypadá ten proces, kdy dovedete příběh do určitého prostředí a formálně ho přizpůsobujete?
To byla moje ambice, udělat ten film přitažlivý a lákavý tím, že bude měnit žánry a styly. Jak putuje hrdina po těch otcích, je jiný nejen tatínek, ale trochu i samotný hrdina a ten film. Měla by tam být téměř čistá komedie ohledně toho hororu a přípodoby ke krvákům. Otec Pecl, jehož hraje Igor Chmela, je sentimentálně odešlý punk a ten poslední otec je divočina, tvrdý svět a násilí. To se mi líbilo – divák se může naladit na to, že by některý otec chtěl mít syna.
Říkal jste, že nechcete moc hodnotit filmy. Je ale podle vás i tak něco, co českému filmu chybí, nebo co by český film měl podle vás přinést?
Nevím, jestli na tu otázku dokážu odpovědět, já dělám nějak to své. Mám ale značný přehled a na české filmy chodím. Možná to bude znít neskromně, ale náš snímek považuji za jeden z nejlepších z poslední doby.
Který český snímek vás letos nejvíc oslovil?
Je to film, který má spíše českou spoluúčast, ale jinak je spíše počin slovenský – Milovník, ne bojovník. Ten se mi líbil hodně. Má takovou svěžest, zpřítomnělou podobu lidí a velice hezké, upřímné charaktery. Velice brzy se mi do toho snímku podařilo dostat a chtěl jsem v něm být.
Hrdina Města otců prochází různými typy prostředí. Je pro tvůrce náročné proniknout do prostředí a vykreslit jej, když se v něm sám nepohybuje?
Pro nás to tak náročné nebylo. Film vznikal velmi dlouho, ale ne tak, že bychom seděli v bytě a čekali, než se začne točit. Průběžně jsme na projektu pracovali. Neustále jsme jezdili na obhlídky, měli jsme obsazení a s herci jsme zkoušeli ještě v době, kdy jsme na film neměli peníze. Takže jsme vylepšovali dialogy a pobyt lidí v tom prostředí se zlepšoval. Igor Chmela je třeba rodák z Ostravy, stejně jako Vladimír Javorský, takže být tam doma nebylo tak složité. Role Jana Vondráčka připomíná i moje začátky, když jsem točil amatérské filmy, což se vlastně nezměnilo; když chcete natočit film zdarma na koleně, protože vás něco nadchne, bude to do konce světa pořád stejné. Čili do prostředí se mi dostávalo dobře.
Zmínil jste, že film se připravoval dlouho a během té doby jste pracoval s herci. Takže už během těch deseti let jste v podstatě režíroval?
Dá se to tak říct. Měl jsem to štěstí, a jsem za to rád, že byť to vznikalo složitě a dlouho, dělal jsem s tím, s kým jsem chtěl dělat. Jsou to herci mé volby, mé přání, neměl jsem žádný diktát producentů, koho mám obsadit, aby byl tahák na diváky. S producenty Pavlem a Evou Váchovými ze společnosti Bratři jsme si v tomhle rozuměli. To je taková odměna za určitou finanční bídu.
Ve své filmografii máte poměrně dlouhé pauzy. Jaké bylo uvést film po delší době?
V roce 2013, kdy vyšlo Jako nikdy, by mě rozhodně nenapadlo, že další film bude až v roce 2026. Představoval jsem si, že další snímek natočím tak za dva, tři roky, nebo možná až za sedm, jak jsem to dřív míval. Ale to bylo na úkor toho, že film nebylo za co natočit, nebylo možné ho realizovat, ale ta pauza byla nucená, nechtěná. Snímek jsme připravovali hlavně proto, aby se člověk nezbláznil a nebyl nešťastný z toho, že třeba už nic nebude. Ta pauza byla dost náročná, protože z toho provozu vypadnete. Navíc nejsem teenager a většina mých vrstevníků, když se dozvěděli, že třeba za rok budu točit ten film, říkali – „To nezvládneš. To už se ti nepovede. Konečná, Zdeňku.“
Ale zvládnul jste.
Ale zvládnul jsem a jsem z toho mile překvapený, ale umíte si asi představit, že to nebylo lehké. Napojit se do plného proudu toho tvrdého provozu, nekompromisních směn, krátkých termínů a náročného plánu, z toho je člověk lehce vyjukaný.
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Zdroj: Kinobox