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„Moji vrstevníci si mysleli, že to nezvládnu," říká režisér Zdeněk Tyc k novému filmu Město otců

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Zdeněk Tyc debutoval v roce 1989 snímkem Vojtěch, řečený sirotek a od té doby překvapoval formálně odvážnými filmy. Dlouhých 13 let od svého posledního počinu Jako nikdy uvádí nyní do kin drama Město otců. O problémech vzniku filmu, formálních ambicích i dlouhé pauze poskytl rozhovor redakci Kinoboxu.
„Moji vrstevníci si mysleli, že to nezvládnu," říká režisér Zdeněk Tyc k novému filmu Město otců

„Moji vrstevníci si mysleli, že to nezvládnu," říká režisér Zdeněk Tyc k novému filmu Město otců

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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