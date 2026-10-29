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Na Chebsku havaroval autobus na namrzlé silnici. Dva lidé se zranili

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Na namrzlé silnici II/198 ve směru na Horní Kramolín na Chebsku havaroval dnes ráno autobus, ve kterém cestovalo 12 lidí a řidič. Při nehodě se zranili dva lidé, které záchranáři převezli do nemocnic. Zásah složek integrovaného záchranného systému komplikovala kluzká vozovka.
Na Chebsku havaroval autobus na namrzlé silnici. Dva lidé se zranili

Na Chebsku havaroval autobus na namrzlé silnici. Dva lidé se zranili

Zdroj: HZS KVK
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 29.10.2026 08:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Karlovarská Drbna

Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...

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