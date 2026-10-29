Myši v domácnosti lze vypudit také bez kupovaných pastí. Pomohou jednoduchá opatření i odstranění zdrojů potravy

Myši v domácnosti lze vypudit také bez kupovaných pastí. Pomohou jednoduchá opatření i odstranění zdrojů potravyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Depositphotos
Článek byl publikován 29.10.2026 08:22
Orchideje jsou oblíbenou pokojovou rostlinou. Většinou v domácnosti zdobí okenní parapety a jejich květy...
Když se řekne geometrie, většina lidí si vybaví školní sešit, pravítko, kružítko, trojúhelník a nejrůznější...
Lidské tělo tvoří obrovské množství orgánů, tkání a buněk, které spolu neustále spolupracují. Jak moc se v...
Orchideje jsou bez pochyby jedny z nejkrásnějších pokojových rostlin, které můžete vlastnit. Jejich obliba...
Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Tyto pokojovky přežijí péči úplného začátečníka. Vystačí si s menším množstvím světla i občasnou zálivkou
- Česnekový odvar může posloužit jako domácí vzpruha pro orchideje. Při správném použití podpoří i oslabenou rostlinu
- Jak poznat zralý ananas? Dejte na vůni a pozor na příliš nízké teploty při skladování
- Test znalostí na téma geometrie v praxi: 10 otázek o jejím výskytu v přírodě odhalí, kdo se vyzná