Fakultní nemocnice Motol a Homolka otevírá Centrum komplexní geriatrické péče

Vzniká tak v českém prostředí ojedinělý model péče o seniory, který na jednom místě propojuje akutní geriatrickou medicínu, následnou péči, rehabilitaci, intenzivní lůžkovou péči a specializované ambulance a současně využívá široké odborné zázemí fakultní nemocnice.
Vznik Centra komplexní geriatrické péče reaguje na jednu z významných výzev současného zdravotnictví, tedy rostoucí počet seniorů, kteří často potřebují současně řešit několik zdravotních problémů a jejichž péče vyžaduje koordinaci více odborností.
„Stárnutí populace mění nároky na celé zdravotnictví a my na to musíme reagovat nejen rozšiřováním kapacit, ale také lepší organizací péče. Nové centrum nabídne seniorům péči, která na sebe skutečně navazuje a je soustředěna na jednom místě. Jsem rád, že jsme na modernizaci tohoto pracoviště mohli poskytnout významné prostředky ze státního rozpočtu a využít také příspěvek z Národního plánu obnovy. Přesně takové projekty pomáhají připravovat české zdravotnictví na potřeby příštích let,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
„Jsem rád, že dnes můžeme slavnostně otevřít Centrum komplexní geriatrické péče. Projekt jsme převzali v dubnu loňského roku s výrazným zpožděním a jedním z našich hlavních úkolů bylo rekonstrukci co nejrychleji stabilizovat a úspěšně dokončit. To se podařilo a dnes předáváme pacientům i zaměstnancům kompletně modernizované pracoviště, které odpovídá současným standardům moderní medicíny. Velkou pozornost jsme věnovali nejen samotným prostorům pro pacienty, ale také zázemí pro lékaře a sestry. Věřím, že nové Centrum komplexní geriatrické péče bude důležitou součástí dalšího rozvoje péče o seniory v naší nemocnici,“ uvádí MUDr. Petr Polouček, ředitel Fakultní nemocnice Motol a Homolka.
Péče, která na sebe skutečně navazuje
Geriatrická interní klinika zajišťuje nejen léčbu akutních zdravotních problémů seniorů, ale také plánované diagnostické hospitalizace a komplexní přípravu starších pacientů před náročnějšími operačními či intervenčními výkony. Pro staršího a často polymorbidního pacienta může absolvování série ambulantních vyšetření představovat značnou fyzickou i organizační zátěž. Omezená mobilita, více současně léčených onemocnění nebo nutnost doprovodu mohou běžnou předoperační přípravu výrazně komplikovat. V indikovaných případech proto centrum umožňuje soustředit potřebná vyšetření do krátkodobé hospitalizace a připravit pacienta na plánovaný výkon komplexně. Geriatrická interní klinika přitom úzce spolupracuje například se spondylochirurgií, ortopedií, kardiologií a dalšími specializovanými pracovišti Fakultní nemocnice Motol a Homolka.
„Naší velkou výhodou je skutečná návaznost jednotlivých částí péče. Pacienta můžeme připravit k náročnějšímu výkonu, následně je operován na příslušném specializovaném pracovišti a podle svého zdravotního stavu se může vrátit buď na Geriatrickou interní kliniku, nebo pokračovat v Centru následné péče, kde navazuje rehabilitace a další léčba. Pacient tak zůstává v systému, který zná jeho zdravotní stav a dokáže na jeho potřeby průběžně a individuálně reagovat,“ vysvětluje MUDr. Martina Nováková, Ph.D., přednostka Geriatrické interní kliniky 2. LF UK a FNMH.
Od léčby akutního problému k návratu soběstačnosti
Moderní geriatrická medicína se nezaměřuje pouze na léčbu jednotlivého onemocnění. U starších pacientů je zásadní zohlednit jejich celkový zdravotní a funkční stav a usilovat o zachování nebo obnovení co nejvyšší možné míry soběstačnosti. Proto je součástí nového modelu také komplexní rehabilitace a fyzioterapie. Následná péče může bezprostředně navázat například na náročnější operační výkon, přičemž pacient zůstává v kontaktu s odborníky, kteří se podíleli na jeho předchozí léčbě. Akutní geriatrická medicína, specializované výkony, následná péče a rehabilitace tak netvoří izolované etapy, ale jeden navazující léčebný proces.
Geriatrie jako obor budoucnosti
Rozvoj centra přichází v době, kdy význam geriatrie v českém zdravotnictví roste. Stárnutí populace přináší nejen vyšší počet starších pacientů, ale také potřebu měnit způsob, jakým je jejich zdravotní péče organizována.
„Když jsme kliniku začínali budovat, velmi příjemně nás překvapilo, kolik mladých lidí má o geriatrii zájem. Daří se nám získávat mladé lékaře i sestry a vytvářet tým, který v tomto oboru vidí smysl. Péče o stále početnější skupinu starších pacientů bude jednou z velkých výzev medicíny dalších let a jsem ráda, že se mění i pohled mladé generace zdravotníků na geriatrii a následnou péči,“ doplňuje přednostka kliniky.