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Celer jako čistič organismu efektivně bojuje proti nemocem a šetří játra

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Celer je oblíbenou zeleninou do polévek i pomazánek a salátů. Je zajímavostí, že zatímco my v českých luzích a hájích známe celer jako bělavou bulvu, kuchaři ze západních zemí znají prakticky výhradně jeho zeleného řapíkatého příbuzného. Který z nich si ale vybereme, je naprosto lhostejné. Nejenom že chutnají velmi podobně, ale obsahují i podobné složení a množství zdraví prospěšných látek, které ochlazují a čistí organismus.
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Zdroj: Neznámý zdroj
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 11:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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