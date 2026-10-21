Celer jako čistič organismu efektivně bojuje proti nemocem a šetří játra

Celer je oblíbenou zeleninou do polévek i pomazánek a salátů. Je zajímavostí, že zatímco my v českých luzích a hájích známe celer jako bělavou bulvu, kuchaři ze západních zemí znají prakticky výhradně jeho zeleného řapíkatého příbuzného. Který z nich si ale vybereme, je naprosto lhostejné. Nejenom že chutnají velmi podobně, ale obsahují i podobné složení a množství zdraví prospěšných látek, které ochlazují a čistí organismus.
Detoxikace za tři dny
Intenzivní detoxikační celerová kúra pomůže tělo zbavit veškerých toxinů během pouhých třech dnů, během kterých budete jako znovuzrození a navíc pomůže zregenerovat jaterní buňky, které svým životním stylem většina z nás příliš nešetří.
Budeme potřebovat na 6 hrnků vody 3 citrony, hrnek petrželky a 5 řapíků celeru nebo obdobné množství na kousky nakrájené bulvy. Všechny suroviny hodíme do mixéru a zpracujeme na homogenní kaši. Tu užíváme třikrát denně po dobu tří dnů a zároveň během této doby odstraníme z jídelníčku těžká tučná a sladká jídla a pijeme hodně vody. Ke konci třetího dne se budeme cítit mnohem lépe, ozdraví se nám pleť, zlepší se kvalita vlasů a dokonce shodíte pár kilo.
Celer proti hypertenzi i zánětům
Kromě detoxikační schopnosti se zařazení celeru na náš jídelníček projeví i dalšími zdravotními přínosy, které začínají zlepšením zažívání a končí bojem proti rakovině. Opravdu, až takto dalece působí účinky celeru na lidské zdraví. Kromě toho dodává do organismu elektrolyty, které jsou důležité pro správný přenos elektrických vzruchů nervovou soustavu a tím zlepšuje fyzické i mentální výkony.
Látky obsažené v celeru navíc snižují obsah cholesterolu v krvi a uvolňují svaly kolem tepen, čímž rozšiřují cévy a pomáhají proti vysokému krevnímu tlaku a pomáhají při hubnutí. Podporuje také vylučování moči, čímž působí na odstranění zadržované vody v organismu, rozpouštění žlučových a ledvinových kamenů a vyplavování bakterií, které by mohly způsobit infekce a záněty močových cest.
Kromě toho šťávy z celeru působí proti pálení žáhy a celkově proti překyselení organismu se všemi jeho zdravotními důsledky. Pozitivně působí také na lepší trávení a dodávají do těla důležité vitamíny a minerály, jako jsou B1, B2, B6 a vitamin C. Kromě toho obsahuje draslík, kyselinu listovou, vápník, hořčík železo, sodík a fosfor.
Celer a rakovina
Nedávné vědecké výzkumy probíhající na prestižních světových univerzitách zkoumaly vliv látek obsažených v celeru na ničení rakovinných buněk. Zjistili, že Fenolické kyseliny obsažené v celeru účinně blokují růst a vývoj nádorového bujení, čímž by se mohly stát vysoce účinným léčivem proti této dosud velmi obtížně odstranitelné choroby. Látka Coumarin pomáhá bránit vzniku volných radikálů, které vytvářejí právě již existující rakovinové buňky a tím stimulují vlastní další množení až do zahubení organismu. Zdá se, že celer tak poskytuje onkologickým pacientům novou naději.
Fotografie: Pixabay
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