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Test znalostí o nástupu na vojnu: Kdo povinnou službu nezažil, pro toho bude úspěch i 6/10 bodů

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Nástup na základní vojenskou službu představoval pro mladého muže poměrně ostrý přechod z civilního života do prostředí, kde měl prakticky každý okamžik svůj řád.
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Zdroj: Fotografie: se souhlasem České televize
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 02:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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