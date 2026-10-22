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10 otázek pro Čechy, kteří se vyznají v mase: Z testu bez chyby projdou jen lidé se znalostmi řezníků

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Vepřová kýta na řízky, hovězí kližka na guláš, jehněčí hřbet na pečeni. Každý druh masa má své místo a svůj účel. Jenže přesně tady začínají záludnosti, na které naletí i zkušení kuchaři.
Fotografie vepřového masa

Fotografie vepřového masa

Zdroj: Foto: Alice Wiegand / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, vepřové maso
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 02:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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