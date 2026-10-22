10 otázek pro Čechy, kteří se vyznají v mase: Z testu bez chyby projdou jen lidé se znalostmi řezníků

10 otázek pro Čechy, kteří se vyznají v mase: Z testu bez chyby projdou jen lidé se znalostmi řezníkůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Fotografie vepřového masaZdroj: Foto: Alice Wiegand / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0, vepřové maso
Článek byl publikován 22.10.2026 02:01
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