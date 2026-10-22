Sucho otestovalo největší český zásobník pitné vody, výsledek je překvapující

Největším českou zásobárnou pitné vody je vcelku s přehledem vodní nádrž Švihov na řece Želivka. Jde o třetí největší přehradu v Česku, po Orlíku a v těsném závěsu za druhým Lipnem. Zatímco tyto přehrady Vltavské kaskády nejsou zdrojem pitné vody, Švihov je určen především k tomu, aby zajistil pitnou vodu z vodovodu pro přibližně 1,5 milionu obyvatel Česka, nejen hlavně Prahu, ale i další místa. Objem zásob vody ve zcela zaplněné přehradě je přes 300 milionů metrů krychlových.
Letos musela přehrada zvládnout několik měsíců trvající sucho. Mnoho jiných nádrží se prakticky vyprázdnilo, ale stav vody na Švihově vydržel na překvapivě dobré úrovni. Ve středu 21. října zde sice klesla hladina vody dosud nejníže v historii, nacházela se 2,8 metru níže oproti maximu. Jak ale ukazuje schéma, které znázorňuje objem zaplnění nádrže, nemusíme z toho mít vůbec žádné obavy:
obr 1: naplnění vodní nádrže Švihov na konci suchého období
Nádrž je i po dlouhých suchých měsících zaplněna na 79,3 %. Tedy z celého zásobníku vody ubyla jen asi pětina, což je velmi pozitivní výsledek na to, jak moc suchý rok jsme prožili. Ukazuje se, že největší česká zásobárna vody byla konstruována opravdu velkoryse a na suché období je skvěle připravena. Byla by schopna dodávat pitnou vodu i po dobu několika suchých let za sebou.
Po poměrně vydatných deštích, které přišly v noci ze středy na čtvrtek, se po dlouhé době otočil trend a vody v přehradě začalo přibývat. Zásobník by se měl v nejbližších měsících spíše doplňovat, protože přes zimu jsou odtokové poměry obecně úplně jiné, i kdyby pršelo dál málo. A můžeme vcelku s klidem konstatovat, že zásob vody bude dost, i kdyby třeba příští rok byl opět podobně suchý jako je ten letošní, což je ale nepravděpodobné.
Mimochodem, i další velké přehrady sloužící jako zdroje pitné vody, většinou v testu suchem obstály. Třeba v nádrži Římov, zdroji pro jižních Čechy, zůstala cca 50% zásoba, podobně jako v nádrži Vír sloužící Moravě. Další menší nádrže na pitnou vodu se udržely nad polovinou. Zkrátka se ukazuje, že naše vodní hospodářství je na suchá období velmi dobře připraveno, což je skvělá a uklidňující zpráva.
Zdroje k článku: Předpověď počasí, radar, Meteocentrum.cz