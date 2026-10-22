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Sucho otestovalo největší český zásobník pitné vody, výsledek je překvapující

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Letošní rok se zapíše do dějin Česka jako ten, který přinesl dosud nepoznané dlouhodobé sucho. Čelila mu i obří vodní nádrž, která zásobuje vodou například Prahu. Jediné schéma dává jasnou odpověď na to, zda zásoby v této přehradě jsou dostatečné.
Sucho otestovalo největší český zásobník pitné vody, výsledek je překvapující

Sucho otestovalo největší český zásobník pitné vody, výsledek je překvapující

Zdroj: depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 02:54

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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