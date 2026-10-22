Domácí housky s křupavou kůrkou a nadýchanou střídkou: Pekárenský zázrak, který zvládnete i bez zkušeností

Přiznám se,
jsem se dlouho raději vyhýbala. domácím houskám jsem nějak zvládla, Rohlíky chleba taky, ale jak došlo na pletení, v hlavě mi naskočilo, že tohle už je práce pro pekaře, ne pro obyčejnou kuchyňskou linku. Jenže pak přišla jedna sobota, v lednici skoro nic, pečivo žádné a na spadnutí. Tak jsem to snídaně zkusila. A od té doby se k nim vracím skoro každý víkend.
Houska patří podle Wikipedie mezi tradiční
české pečivo z pšeničné mouky, vody, droždí a soli, navrch se často dává mák, kmín nebo hrubozrnná sůl. Moje domácí verze je o něco sytější. Do těsta přidávám vejce a sádlo, díky tomu zůstává střídka měkká, vláčná a kůrka po upečení příjemně křupne. Zadělání nechávám na domácí pekárně, protože proč si ráno přidělávat práci. Ručně se tedy začíná až u pletení. A upřímně, vypadá to horší, než jaké to ve skutečnosti je.
Můj tip: Než začnete plést, nechte jednotlivé kousky těsta asi 5 minut odpočinout pod utěrkou. Těsto povolí, nebude se tolik vracet zpátky a pramen půjde vytáhnout do délky bez zbytečného přetahování. Housky pak drží hezčí tvar a propečou se rovnoměrněji. Recept na domácí pletené housky se sádlem a kmínem
Z této dávky vyjde 8 až 10 housek. Celková délka přípravy: zhruba 2 hodiny Ingredience k přípravě
Těsto: 560 g hladké pšeničné mouky 250 ml vlažného mléka 60 g sádla, případně másla 2 vejce, rozšlehaná, část si nechte na potření 1 balíček sušeného droždí, nebo půl kostky čerstvého 1 lžička cukru krupice 2 lžičky soli
Dokončení: vejce na potření kmín a hrubozrnná sůl na posyp, případně mák Postup přípravy domácích housek z kynutého těsta
1. Do nádoby domácí pekárny nalijte vlažné
mléko, přidejte rozšlehaná vejce a změklé sádlo. Potom nasypte mouku, sůl, cukr a nakonec droždí. Spusťte program na zadělání těsta. Pekárna udělá hnětení i první kynutí za vás, což se při ranním pečení hodí víc, než člověk čeká.
2. Vykynuté těsto vyklopte na lehce pomoučený vál. Rozdělte ho na 8 až 10 dílů, nejlépe kolem 80 až 90 g. Váha je tady dobrý pomocník, i když to zní trochu puntičkářsky. Podobně velké housky se upečou stejně rychle a na plechu pak nemáte malé přesušené kousky vedle velkých, které by ještě potřebovaly čas.
3. Každý dílek nejprve stočte do kuličky a nechte 5 minut pod utěrkou. Až potom ho dlaněmi rozválejte na pramen dlouhý přibližně 25 až 30 cm.
Foto: Cooky.cz, Domácí housky s křupavou kůrkou a nadýchanou střídkou: Pekárenský zázrak, který zvládnete i bez zkušeností
4. Pravý konec pramene ohněte zhruba ke středu, aby vzniklo očko. Konec nechte maličko přesahovat. Levý konec protáhněte očkem zdola nahoru a oba konce ze spodní strany přimáčkněte k sobě. Tím vznikne klasická pletená houska. První kus možná nebude zrovna ukázkový, ale po druhé nebo třetí housce už ruce většinou pochopí samy.
5. Upletené housky pokládejte na plech vyložený pečicím papírem. Přikryjte je utěrkou a nechte ještě
15 minut kynout. Mezitím rozehřejte troubu na 180 stupňů.
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6. Dokynuté housky potřete rozšlehaným
vejcem a posypte kmínem s hrubozrnnou solí. Pokud máte raději mák, klidně sáhněte po něm. Fungují obě verze.
7. Plech vložte do vyhřáté trouby a pečte
25 až 30 minut, až housky zezlátnou. Po upečení je přesuňte na mřížku a nechte aspoň trochu vychladnout, ideálně kolem 10 minut. Střídka si ještě sedá a úplně horká houska se při krájení snadno zmáčkne. Tipy redakce: Sádlo vs. máslo: Se sádlem mají housky jemnou a lehce vláčnou střídku, která tak rychle nevysychá. Máslo použít můžete také, těsto bude voňavější a znatelně máslovější. Pečivo ale obvykle o něco dřív ztvrdne. Skladování: Čerstvé jsou housky nejlepší. Připomínám, že těsto s menším množstvím tuku do druhého dne tuhne. Pokud pečete do zásoby, nechte housky úplně vychladnout a dejte je do mrazáku. Po rozmrazení je stačí prohřát v troubě na 150 stupňů asi 8 až 10 minut a budou chutnat skoro jako čerstvě upečené. Pára v troubě: Pokud chcete výrazně křupavější kůrku, položte na dno trouby prázdný plech. Ve chvíli, kdy dáváte housky do trouby, do něj opatrně nalijte hrnek horké vody. Pára v prvních minutách pečení zpomalí tvrdnutí kůrky a housky díky tomu lépe vyběhnou. Rovnoměrné pletení: U housek se vyplatí jednotlivé dílky opravdu vážit. Když mají podobnou hmotnost, dopečou se najednou. Na jednom plechu pak neleží malé suché housky vedle větších, které by ještě snesly pár minut navíc. Droždí: Sušené droždí je praktické a rychlé. Čerstvé dodá těstu o trochu výraznější kvasnicovou vůni. Půl kostky čerstvého droždí, tedy přibližně 21 g, odpovídá jednomu sáčku sušeného. Použít se dají obě varianty, jen čerstvé droždí nejprve rozmíchejte v troše vlažného mléka s cukrem.
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