Šťavnaté uzené maso z pekáče je výbornou volbou pro nedělní oběd i běžné rodinné vaření

Jsou dny, kdy mám chuť vařit spíš lehce. Polévka, zelenina, něco obyčejného, žádné velké vymýšlení. Jenže pak přijde víkend, partner nadhodí pečená uzená a já se většinou nechám zlomit. Tenhle recept se u nás drží hlavně proto, že žebra nejdřív krátce žebra povařím s cibulí, česnekem a kořením, potom je natřu výraznější marinádou a trouba už dokončí zbytek. Výsledek je šťavnatý, voňavý a tak nějak poctivě domácí.
Na celém postupu je příjemné, že se člověk nemusí tolik bát vysušeného nebo
tuhého masa. Krátké povaření v tlakovém hrnci udělá svoje a pečení pak slouží hlavně k barvě, kůrce a chuti. Když máte čas, nechte žebra v marinádě aspoň chvíli stát. Česnek, trochu rajčatového protlaku a kapka pálivé jim dodají švih, ale pořád to není žádná překořeněná divočina. omáčky
Můj tip zní: Pokud budou u stolu i děti nebo někdo, kdo ostré moc nemusí, rozdělte marinádu na dvě misky. Do jedné přijde chilli omáčka, druhá zůstane jemnější. Doma se mi tenhle malý trik osvědčil víckrát, než bych čekala. Recept na pečená uzená žebra
Počet porcí: 3-4 porce Ingredience, které budeme potřebovat 1 kg uzených žeber 1 ks cibule 3 stroužky česneku do vývaru 3 stroužky česneku do marinády 6 kuliček černého pepře 4 kuličky nového koření 2 ks bobkového listu 2 lžíce oleje 1 lžíce rajčatového protlaku 1 lžička grilovacího koření 1–2 lžičky pálivé chilli omáčky 100 ml vývaru z uzení na podlití Postup přípravy šťavnatých uzených žeber z trouby
1. Uzená
žebra krátce opláchněte a vložte do tlakového hrnce. Přidejte oloupanou cibuli rozkrojenou na větší kusy, 3 stroužky česneku, pepř, nové koření a bobkový list. Zalijte vodou jen tolik, aby bylo maso ponořené.
2. Hrnec zavřete a od chvíle, kdy začne správně natlakovaný vařit, nechte žebra povařit asi
10 minut. Déle bych je netrápila. Při pečení by se pak mohla rozpadat víc, než je příjemné.
3. Během toho připravte
marinádu. V misce promíchejte prolisované 3 stroužky česneku, olej, grilovací koření, rajčatový protlak a chilli omáčku. Měla by být spíš hustší, aby se udržela na mase a hned nesjela do pekáče.
4. Uvařená
žebra vyndejte z hrnce opatrně, jsou už měkčí. Nechte je chvilku okapat. Vývar nevylévejte, ještě se bude hodit na podlití. Maso přesuňte do pekáče nebo zapékací mísy.
5. Ještě teplá žebra potřete ze všech stran připravenou
marinádou. Když maso úplně nevychladne, chuť se do něj chytí o trochu líp. Nechte odležet zhruba 1 hodinu. Troubu předehřejte na 190 °C
Pečená vepřová žebra na černém pivu s bramborovými klouzáky. Žádné jídlo z mikrovlnky, ale jídlo, které připomene, že je dobré občas zpomalit a užít si každé sousto
6. Do pekáče přilijte asi
100 ml scezeného vývaru, aby maso při pečení zbytečně nevysychalo a na dně se vytvořila dobrá šťáva.
7. Žebra pečte přibližně
20 minut. Pokud chcete výraznější povrch, na posledních 5 minut můžete zvýšit teplotu na 200 °C nebo zapnout horní ohřev. Tady je lepší od trouby moc neodcházet, protože marináda s česnekem a protlakem umí ztmavnout rychle.
8. Během pečení maso jednou až dvakrát přelijte výpekem. Zůstane díky tomu
šťavnaté a povrch nebude suchý. Když je šťávy málo, přidejte ještě pár lžic vývaru.
9. Hotová
uzená žebra podávejte hned, nejlépe s vařenými nebo pečenými bramborami. Dobře k nim sedí také kyselé zelí, křenový dip nebo obyčejná kyselá okurka. Zbytky dejte do lednice a snězte do 2 dnů; druhý den jsou výborné ohřáté přikryté v troubě. Zdroj: Ladabohac, Creative Commons Zero, Public Domain Dedication, Žebra můžete podávat posypané jarní cibulkou, s křenem a čerstvým chlebem Ještě pár rad na závěr k pečenému uzenému Pokud jsou žebra hodně slaná už od řezníka, do marinády nepřidávejte další sůl. U uzeného masa se to snadno přežene. Maso pečte opravdu jen krátce. Uzené už je tepelně opracované, v troubě potřebuje hlavně dojít a chytit barvu. Ke žebrům se hodí pečené brambory z jednoho plechu. Když je dáte péct vedle masa, natáhnou trochu výpeku a budou chutnat mnohem líp. Když chci výpek trochu hustší a výraznější, vyndám po upečení maso z pekáče, šťávu přeliji do malého rendlíku a nechám ji pár minut probublat. Mouka ani jíška nejsou potřeba. Krátké odvaření úplně stačí.
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