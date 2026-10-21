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Šťavnaté uzené maso z pekáče je výbornou volbou pro nedělní oběd i běžné rodinné vaření

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Jsou dny, kdy se snažím vařit lehčeji a mít na stole spíš zeleninu, polévky a obyčejná domácí jídla. Jenže pak přijde víkend, partner dostane chuť na pečená uzená žebra a já ráda udělám jednu poctivou výjimku. Právě tenhle recept mám ráda proto, že se žebra nejdřív krátce povaří s cibulí, česnekem a kořením, pak se potřou výraznou marinádou a v troubě už se jen krásně dopečou do šťavnatého výsledku.
Obrázek k receptu na Pečené uzené z trouby: jednoduchá klasika, která zůstane šťavnatá a plná chuti

Obrázek k receptu na Pečené uzené z trouby: jednoduchá klasika, která zůstane šťavnatá a plná chuti

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Pečené uzené z trouby: jednoduchá klasika, která zůstane šťavnatá a plná chuti
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 22:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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