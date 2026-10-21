Dlouho podceňovaná červená řepa je skvělým pomocníkem při řešení zdravotních neduhů

Červená řepa zažívá vrchol své popularity. Má specifickou chuť, kterou člověk buďto miluje, anebo nenávidí, nicméně je to jeden z nejbohatších zdrojů většiny látek, které organismus ke svému správnému fungování potřebuje. Teoreticky vzato by tedy člověk mohl přežít jen na řepné dietě. V každém případě konzumace této temně červenofialové hlízy zdraví velmi prospívá a dokonce léčí řadu tělesných neduhů.
Kromě kořenové části řepy je jedlá i její nať, která je bohatým zdrojem železa, vápníku a vitaminu A. Díky tomu je výborným antioxidantem, který podporuje funkci oběhové soustavy a tím zlepšuje zdraví všech orgánů a tkání v těle, včetně kosterního svalstva.
Řepná bulva navíc zlepšuje vstřebávání těchto látek do organismu a kromě toho obsahuje spoustu vitaminu C, vlákniny a dalších důležitých prvků. Níže uvádíme výčet pozitivních účinků, které má na lidský organismus při pravidelné konzumaci.
1. Reguluje krevní tlak
Řepa je jedním z přírodních prostředků regulace krevního tlaku. Je totiž přirozeným zdrojem dusičnanů, které zlepšují proudění krve v cévách a díky tomu zlepšuje distribuci kyslíku do vnitřních orgánů, mozku i svalů, čímž snižují vysoký krevní tlak.
2. Uzdravuje pokožku
Šťáva z řepy působí jako krevní čistička, která odstraňuje smetí, tedy toxiny, které se projevují mimo jiné také problematickou pletí. Díky tomu tak naše pokožka zůstává zdravá, lesklá a krásná. Díky obsaženému vitaminu C také pomáhá vyrovnávat barevný tón pleti a doslova ji rozzáří.
3. Detoxikuje organismus
Červená řepa je jedním z mála zdrojů přírodního barviva betalainu, který je známý svými antioxidačními účinky. Kromě toho působí také protizánětlivě, anibakteriálně, ničí viry a působí dokonce proti rakovině.
4. Chrání játra
Tím, že řepa odstraňuje toxiny z těla a stimuluje krevní oběh, pomáhá udržovat v dobré kondici také játra, jimž usnadňují jejich filtrační práci. Kromě toho obsažené sloučeniny glycin a methionin zabraňuje hromadění mastných kyselin v játrech a stimuluje činnost jaterních buněk.
5. Podporuje dobré trávení
Šťáva z cukrové řepy ve spojení s vláknitou dužninou je blahodárným elixírem pro lidský trávicí systém. Nejenom že napomáhá snazšímu procesu trávení potravy v žaludku, ale také ozdravuje žaludeční stěny, zklidňuje jejich podráždění a působí proti vzniku vředů a jiných zánětlivých procesů. Vláknina zase pročišťuje střeva a podporuje funkci probiotických bakterií, které v nich žijí. Je tak univerzálním lékem pro veškeré poruchy trávicí soustavy.
6. Reguluje krevní cukr
I přes svůj poměrně vysoký obsah cukru konzumace červené řepy paradoxně pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi. Vědecké studie prokázaly, že její konzumace krevní cukr nezvyšuje, a proto jde o vhodnou potravinu i pro diabetiky, kteří jinak takto sladké plodiny jíst nemohou.
7. Pomáhá při hubnutí
Díky velmi pomalému uvolňování řepného cukru do organismu, je konzumace řepy skvělý způsob, jak svému tělu zajistit dlouhotrvající příjem energie. To zabraňuje glykemickým šokům vedoucím k vlčímu hladu a bezhlavému vyjídání ledničky. V případě potíží s nadváhou je proto červená řepa ideálním každodenním pomocníkem.
Fotografie: Pixabay
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