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Dlouho podceňovaná červená řepa je skvělým pomocníkem při řešení zdravotních neduhů

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Červená řepa zažívá vrchol své popularity. Má specifickou chuť, kterou člověk buďto miluje, anebo nenávidí, nicméně je to jeden z nejbohatších zdrojů většiny látek, které organismus ke svému správnému fungování potřebuje. Teoreticky vzato by tedy člověk mohl přežít jen na řepné dietě. V každém případě konzumace této temně červenofialové hlízy zdraví velmi prospívá a dokonce léčí řadu tělesných neduhů.
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Zdroj: Fotografie: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 21.10.2026 10:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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