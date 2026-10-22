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ChatGPT umí nově skrýt i ty nejcitlivější zprávy. Ovšem ne před samotnou OpenAI

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ChatGPT dostává funkci, která dokáže schovat citlivé rozhovory před cizíma očima. K jejich otevření bude potřeba PIN nebo biometrické ověření. Jenže nová ochrana má i nepříjemnou vlastnost, o které by měl každý vědět.
ChatGPT umí nově skrýt i ty nejcitlivější zprávy. Ovšem ne před samotnou OpenAI

ChatGPT umí nově skrýt i ty nejcitlivější zprávy. Ovšem ne před samotnou OpenAI

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 01:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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