ChatGPT umí nově skrýt i ty nejcitlivější zprávy. Ovšem ne před samotnou OpenAI

Bezpečnost je v dnešní době poměrně velké téma. V praxi stačí někomu ukázat odpověď v ChatGPT a v postranním panelu si může všimnout názvů dalších konverzací. Někdy přitom samotný název prozradí víc, než by člověk chtěl. OpenAI se rozhodla tento problém vyřešit a 20. října představila funkci Locked chats, která dovoluje vybrané rozhovory zamknout a skrýt.
Nejde přitom jen o další způsob archivace. Zamčené konverzace zmizí z běžné historie, seznamu připnutých chatů i výsledků vyhledávání. Přesunou se do samostatné složky Locked chats v nabídce Projects, kde zůstanou jejich názvy skryté až do odemčení.
K otevření bude potřeba PIN nebo obličej
Zamknutí konkrétního rozhovoru se provádí přes nabídku se třemi tečkami. Při prvním použití si uživatel nastaví čtyřmístný PIN, který platí pro jeho účet. Na podporovaných telefonech může místo jeho zadávání využít také Face ID, Touch ID nebo odemčení zařízení.
Novinka se postupně zavádí pro účty Free, Go, Plus, Pro, Business, Enterprise a Edu. Pokud ji zatím v nabídce nevidíte, nemusí jít o chybu. OpenAI ji zpřístupňuje po etapách.
Zamčený chat není neprůstřelný trezor
Na jednu věc je dobré nezapomínat. Zamčení chrání rozhovory hlavně před lidmi, kteří se dostanou k vašemu zařízení. Neznamená automaticky, že jejich obsah nebude zpracovávat OpenAI. Konverzace nejsou chráněné koncovým šifrováním a nadále se na ně vztahuje nastavení využívání dat k trénování modelů.
Samostatně funguje také paměť zamčených chatů. Nově zapamatované informace z této části se nepřenášejí do běžných rozhovorů. Co si však ChatGPT zapamatoval před zamčením, tímto krokem nezmizí.
Nejpřísnější pravidlo se týká zapomenutého PINu. Pokud jej uživatel nedokáže zadat a rozhodne se pro reset, přijde nenávratně o všechny zamčené konverzace i soubory chráněné původním kódem. Obnovit je nedokáže ani podpora OpenAI. Kdo svůj stávající PIN zná, může jej změnit bez ztráty dat.
Zvláštní pozornost si zaslouží také dříve sdílené rozhovory. Jestliže jste na některý vytvořili veřejný odkaz, jeho zamknutí tento odkaz nezruší. Pro skutečné omezení přístupu jej musíte odstranit samostatně.