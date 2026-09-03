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Čaj pro klidný žaludek. Skandinávci do něj místo cukru dávají přísadu, kterou si trávení pochvaluje

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Šálek horkého čaje po jídle dokáže hodně, když se ozývá plný nebo podrážděný žaludek. Na severu Evropy k němu ale sahají po pomocníkovi, o kterém u nás většina lidí ani...
Čaj pro klidný žaludek. Skandinávci do něj místo cukru dávají přísadu, kterou si trávení pochvaluje

Čaj pro klidný žaludek. Skandinávci do něj místo cukru dávají přísadu, kterou si trávení pochvaluje

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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