Čaj pro klidný žaludek. Skandinávci do něj místo cukru dávají přísadu, kterou si trávení pochvaluje

Šálek horkého čaje po jídle dokáže hodně, když se ozývá plný nebo podrážděný žaludek. Na severu Evropy k němu ale sahají po pomocníkovi, o kterém u nás většina lidí ani neví. Namísto lžičky cukru přihodí do hrnku kousek sladkého kořene, který nápoj osladí a k tomu zklidní zažívání. Řeč je o lékořici.
Sladký kořen, který oslazuje bez jediného gramu cukru
Lékořice se u nás pojí hlavně s černými pendreky z cukrárny. Ve skutečnosti jde o léčivý kořen, který lidstvo používá už tisíce let. Znali ho už ve starém Egyptě a v antickém Římě si z něj připravovali nápoj na lepší zažívání. Za jeho typickou sladkostí stojí látka jménem glycyrrhizin, která je zhruba padesátkrát intenzivnější než běžný cukr, takže na oslazení hrnku stačí opravdu malý kousek. Sama přitom nepřidává žádný cukr a má nízký glykemický index.
Právě proto se lékořice odjakživa přidává do bylinných směsí. Díky ní se přebije nevýrazná nebo nahořklá chuť ostatních bylin, takže se nálev pije mnohem líp i tomu, kdo hořké čaje jinak nesnáší. V lékárnách dnes najdete hotové zažívací směsi, kde lékořice figuruje třeba vedle heřmánku, fenyklu nebo kmínu.
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Kdyby se hledala země, kde lidé lékořici zbožňují nejvíc, vyhrály by to severské státy. Norsko, Švédsko, Dánsko, Finsko a Island spolknou dohromady odhadem kolem osmdesáti až devadesáti procent celosvětové produkce. Finové a Švédi si obzvlášť potrpí na slanou verzi zvanou salmiak, jejíž ostrou chuť zbytek světa většinou nevydýchá.
Tahle severská vášeň se přelévá i do nápojů. Lékořice se v posledních letech objevuje čím dál častěji v bylinných čajích a horkých směsích, kde zastupuje sladidlo. Pro tamní domácnosti je to logická volba. Chuť milují, kořen je přirozeně sladký a k tomu jim dělá dobře na břicho. Spojení, které si oblíbili dávno předtím, než se o něm začalo psát jako o trendu.
Co lékořice dělá s podrážděným žaludkem
Sladká chuť je jen půlka příběhu. Lékořicový kořen se přes tisíc let používá k tišení zažívacích potíží a dnešní věda pro to nachází vysvětlení:
Přečtěte si také: Čaj pro klidný žaludek. Skandinávci do něj místo cukru dávají přísadu, kterou si trávení pochvaluje podporuje tvorbu žaludečních šťáv, pomáhá obnovovat podrážděnou sliznici, zklidňuje pálení žáhy.
Výzkum u lidí s refluxem naznačil, že pravidelné popíjení lékořice dokázalo obtíže s překyselením zmírnit. Bylinkáři ji odedávna řadí mezi rostliny, které umí ulevit i při žaludečních vředech, protože pokrývá stěny žaludku ochrannou vrstvou a mírní záněty. Šálek čaje s lékořicí tak hřeje a zároveň uklidňuje to, co uvnitř kručí a bouří.
Jak si čaj s lékořicí připravit doma
Postup je jednoduchý. Do oblíbeného bylinkového čaje, ideálně s mátou, meduňkou nebo fenyklem, přidejte malý kousek sušeného lékořicového kořene a nechte spařit. Nápoj získá jemně nasládlou chuť a cukřenka může zůstat ve skříňce. Kdo chce, uvaří si i samotný lékořicový odvar, ale ve spojení s dalšími bylinami bývá lahodnější.
Přečtěte si také: Zapomenuté ovoce našich babiček podpoří cévy i trávení. Ideální pro každého, koho trápí tlak nebo klouby Kousek sušeného lékořicového kořene stačí přihodit do oblíbeného bylinkového čaje a nechat spařit. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Kořen koupíte v lékárnách, v prodejnách zdravé výživy i v čajovnách, ať už sušený nasekaný, nebo jako součást hotových zažívacích směsí. Vydrží dlouho a na jeden hrnek ho stačí opravdu málo, takže i menší balení zásobí domácnost na celou zimu.
Kdy se lékořici raději vyhnout
Ani u tak přirozeného pomocníka se to ale nesmí přehánět. Glycyrrhizin, díky kterému lékořice tak sládne, se ve větším množství a při dlouhodobém popíjení umí obrátit proti vám:
zadržuje v těle sodík, snižuje hladinu draslíku, dokáže zvednout krevní tlak. Přečtěte si také: Ani trouba, ani pánev. Brambory budou křupavé díky 1 spotřebiči, který má doma skoro každý
Jeden šálek denně obvykle nikomu neublíží, u lékořice ale platí střídmost dvojnásob.
V těhotenství a při kojení je lepší se lékořici zcela vyhnout. Stranou by měl zůstat i každý, kdo se léčí se srdcem nebo s ledvinami. Pokud berete léky na tlak nebo na srdce, poraďte se před pravidelným pitím se svým lékařem. Zdravý člověk si čaj s lékořicí může dopřát bez obav, jen se vyplatí brát ho jako příjemné zpestření a nedělat z něj každodenní litrovou dávku.
Zdroje: https://www.voguescandinavia.com/articles/why-are-we-so-obsessed-with-liquorice-in-scandinavia, https://www.healthline.com/nutrition/licorice-root, https://www.manutea.cz/herbar-bylina-lekorice, https://www.zelenedrahokamy.cz/clanky/28-lekorice-lysa, https://www.drmax.cz/zdrava-vyziva/caje/caje-bylinne-smes/caje-na-zaludek-a-traveni, https://www.apetitonline.cz/zajimavosti/lekorice-ucinky-prinosy-rizika