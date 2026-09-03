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Všem kolem umíš říct „to dáš“. Na sebe se v zrcadle sotva usměješ. Proč je tak těžké být na vlastní straně?

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Kamarádka má pohovor. Napíšeš jí, že je skvělá, připravená a ať hlavně nezapomene, že si tam nejdou prohlédnout jen oni ji – i ona se jde podívat na ně. Partner má důležitou prezentaci. Řekneš mu, že to zvládne. Dítě něco pokazí a vysvětluješ mu, že jedna chyba přece nic neznamená.
Všem kolem umíš říct „to dáš“. Na sebe se v zrcadle sotva usměješ. Proč je tak těžké být na vlastní straně?

Všem kolem umíš říct „to dáš“. Na sebe se v zrcadle sotva usměješ. Proč je tak těžké být na vlastní straně?

Zdroj:
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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