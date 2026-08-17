ChatGPT na Macu nově ví, na čem jste pracovali. OpenAI spouští Computer History

OpenAI rozšiřuje možnosti desktopové aplikace ChatGPT pro macOS o funkci Computer History, která posouvá práci s umělou inteligencí zase o krok dál. ChatGPT už nebude odkázaný jen na aktuální konverzaci. Pokud mu to uživatel dovolí, bude si pamatovat průběh práce na počítači a dokáže na něj později navázat.
Novinka zaznamenává interakce v podporovaných aplikacích a na webech. Sleduje například kliknutí, psaní nebo přepínání mezi jednotlivými programy. Na jejich základě vytváří časovou osu aktivit a souhrny, ze kterých může ChatGPT při odpovědích čerpat. Na rozdíl od dřívějšího experimentu Chronicle ale neukládá snímky obrazovky ani zvuk. Pracuje pouze s informacemi o provedených akcích.
V praxi to znamená, že se můžete ChatGPT zeptat například na to, na jakých úkolech jste během dne pracovali, kde jste naposledy otevřeli konkrétní dokument nebo požádat o stručné shrnutí včerejší práce před ranním meetingem. Místo zdlouhavého hledání mezi otevřenými aplikacemi nebo historií souborů dostanete odpověď během několika sekund.
Pomůže i s automatizací rutinní práce
Computer History není jen pasivní záznamník. OpenAI počítá s tím, že bude umět rozpoznávat opakující se činnosti a nabídne jejich automatizaci. Pokud například pravidelně vytváříte podobné reporty nebo provádíte stejné pracovní kroky, může ChatGPT navrhnout jejich zjednodušení pomocí vlastních dovedností nebo automatických postupů.
Funkce je při spuštění dostupná pro předplatitele tarifů ChatGPT Pro, Business a Enterprise. Ve výchozím nastavení je vypnutá a aktivovat ji musí sám uživatel v nastavení aplikace. Ve firemním prostředí navíc záleží na tom, zda její používání povolí správce organizace.
OpenAI upozorňuje i na rizika
Společnost zároveň otevřeně popisuje, jak s uloženými daty pracuje. Dočasné záznamy jsou uchovávány 48 hodin, zatímco ostatní historie zůstává k dispozici, dokud ji uživatel nesmaže.
OpenAI zároveň upozorňuje, že informace uložené funkcí Computer History nejsou šifrované. Za určitých okolností k nim proto mohou přistupovat i další aplikace spuštěné na stejném Macu. Firma doporučuje chránit uživatelský účet a ze sledování vyřadit aplikace nebo weby, jejichž obsah nechcete do historie zahrnovat.