Spotify už má dost falešných AI „umělců“. Od září zavádí nová přísná pravidla a bude jim konec

Nejde o zákaz veškeré hudby vytvořené s pomocí umělé inteligence. Spotify cílí na něco konkrétnějšího, na profily, které předstírají, že za nimi stojí skutečný člověk, přestože jejich jméno, fotka i celá veřejná identita vznikly v generátoru. Právě tyto „umělce“ platforma nově označí a hlavně jim sebere to nejcennější: místo v algoritmických a redakčních doporučeních. Pro falešné AI persony to znamená konec neoznačeného šíření, které jim dosud mohlo přivádět miliony poslechů na úkor živých muzikantů.
Co přesně Spotify považuje za falešného AI umělce
Definice je užší, než by se mohlo zdát. Spotify neříká, že každý, kdo při produkci sáhne po AI nástroji, je problém. Problém je profil, jehož veřejná identita představuje fotorealisticky vygenerovaného člověka, fiktivní tvář, fiktivní jméno, fiktivní příběh. Posuzuje se vizuální stránka profilu, ne nutně zvuková stopa.
Platforma zavádí dvě úrovně označení:
AI Persona – umělec sám přizná AI identitu přes rozhraní Spotify for Artists. Tato možnost už běží. Likely AI Persona – Spotify po vlastní revizi usoudí, že profil s vysokou pravděpodobností představuje AI personu, i když to autor nepřiznal.
Štítek se zobrazí na čtyřech místech: vedle jména na profilu interpreta, v sekci About, ve výsledcích vyhledávání na mobilu a v řádcích skladeb napříč playlisty. Přehlédnout ho bude těžké.
Klíčový dopad ale není vizuální. Hudba z označených profilů vypadne z redakčních i algoritmických doporučení. Jedinou výjimkou je situace, kdy posluchač sám aktivně profil sleduje, pak mu jeho skladby mohou zůstat ve feedu. Jinak je ale AI persona pro doporučovací motor neviditelná.
Proč teď: 75 milionů spamových skladeb a rozředěné výplaty
Spotify k tomuto kroku nedospělo přes noc. Už v září 2025 firma
oznámila, že za předchozích dvanáct měsíců odstranila přes 75 milionů spamových skladeb. Sedmdesát pět milionů. To číslo ukazuje rozsah problému, se kterým se streamovací služby potýkají.
Generativní AI dramaticky snížila náklady na výrobu hudby. Obsahové farmy toho využívají k zaplavování katalogů levným obsahem, který se tváří jako dílo skutečných interpretů. Každá taková přehraná skladba ukrajuje z royalty poolu, tedy z peněz, které by jinak připadly profesionálním umělcům a skladatelům. Spotify to samo označuje za pokus „odvádět royalties od autentických tvůrců“.
Důležité je odlišit tři vrstvy, které se v debatě často míchají:
AI Persona badge – řeší identitu celého profilu interpreta. AI credits – samostatný systém označující konkrétní skladbu, u které byl při tvorbě použit AI. Tvrdé zásahy – okamžité odstranění obsahu při neautorizovaném klonování hlasu jiného umělce nebo jiném porušení pravidel.
Samotné označení AI Persona tedy neznamená smazání. Profil zůstane na platformě, jeho hudba bude dostupná. Jen ji nikdo nedostane doporučenou, pokud si ji sám aktivně nevyhledá.
Jak to vypadá ve srovnání s konkurencí
Spotify není jediné, kdo na AI reaguje, ale jeho přístup je v jednom ohledu unikátní: jde přímo po viditelnosti profilu v doporučeních. Srovnání s ostatními platformami ukazuje různé strategie:
Platforma Co označuje Dopad na doporučení Dopad na výplaty Spotify AI identitu profilu Vyřazení z redakčních i algoritmických doporučení Zatím neomezuje Tidal Plně AI-generované nahrávky Vyřazení z doporučení + možnost vypnout v nastavení Nepřiznává royalty Deezer Plně AI skladby na albech Vyřazení z doporučení Vylučuje z royalty logiky YouTube AI-generovaný/upravený obsah u videa Označení nemá snižovat dosah Bez omezení Apple Music Ověření identity při nárokování stránky Veřejně nepopsán AI badge Veřejně nepopsáno
Tidal a Deezer jdou v jistém smyslu dál: řeší celou zvukovou stopu a u plně AI nahrávek škrtají i výplaty. Deezer přitom veřejně uvádí, že až 70 % poslechů plně AI skladeb tvoří podvodné streamy. Spotify zatím cílí primárně na identitu profilu, ne plošně na celý katalog. Podle nás je to pragmatický první krok: platforma nemusí řešit, jestli v mixu pomáhal AI plugin, ale zda za profilem stojí skutečný člověk.
Co to znamená pro české umělce
Na Spotify existují i české profily, kterých se nová pravidla mohou dotknout. Profil „AI Czech Music“ už názvem otevřeně pracuje s AI identitou. Profil mxnticek v popisu uvádí, že tvoří „mashupy a písně generované umělou inteligencí“. Na druhé straně stojí projekty jako Luknar nebo Iron Harmony, oba se prezentují jako lidští autoři, kteří AI používají jako kreativní nástroj.
A právě tady je zásadní rozdíl. Spotify výslovně říká, že umělci využívající AI nástroje zodpovědně jako součást tvůrčího procesu zůstávají způsobilí pro ověření, pokud se prezentují autenticky. Badge řeší veřejnou identitu, ne metodu výroby hudby. Český producent, který si nechá AI vygenerovat podkladové aranžmá, ale vystupuje pod vlastním jménem a vlastní tváří, se nových pravidel bát nemusí.
Pokud Spotify profil označí jako Likely AI Persona omylem, umělec dostane notifikaci a může se odvolat. Finální rozhodnutí si ale nechává platforma, a veřejně zatím nepopsala ani lhůtu, ani důkazní standard, ani očekávanou dobu vyřízení. To je slabina, na kterou bude tlak.
Konec neviditelného parazitování
Pro posluchače se mění jedna věc: AI persony z doporučení zmizí automaticky, není třeba nic nastavovat. Kdo ale takový profil sleduje záměrně, jeho hudbu dál uslyší. Spotify zatím nenabízí přepínač typu „schovat vše AI“, jaký má Tidal.
Celý systém se má na mobilech rozběhnout v polovině září 2026. Přesný den Spotify nezveřejnilo, self-disclosure v
Spotify for Artists ale už funguje. Kolik profilů nakonec štítek dostane, platforma rovněž neřekla.
Skutečný zlom není v tom, že Spotify AI hudbu zakáže, to nedělá. Zlom je v tom, že poprvé systematicky odstřihává falešné AI persony od distribučního motoru, který jim dosud mohl vyrábět publikum z ničeho. Bez doporučení je i sebelepší AI profil jen prázdná stránka, na kterou nikdo neklikne.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík