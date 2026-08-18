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Jen hodinu od Makarské leží Červené jezero. Místní tvrdí, že do něj ještě nikdo nedohodil kámen

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Červené a Modré jezero kousek od Makarské ohromují svými rozměry. Jedno láká ke koupání hluboko na dně, propast toho druhého nedokáže překonat žádný silák.
Červené jezero (chorvatsky Crveno jezero).

Červené jezero (chorvatsky Crveno jezero).

Zdroj: FOTO:Yacht Rent from Croatia, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

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