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Vědci naučili AI hledat atomy, které jsou pro rentgen téměř neviditelné

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Vodík je jedním z nejproblematičtějších prvků při určování struktury krystalů. Vědci proto nyní představili umělou inteligenci, která dokáže jeho chybějící atomy doplnit s úspěšností až 97 procent. Tato nová metoda může výrazně urychlit vývoj pokročilých materiálů.
Vědci naučili AI hledat atomy, které jsou pro rentgen téměř neviditelné

Vědci naučili AI hledat atomy, které jsou pro rentgen téměř neviditelné

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

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