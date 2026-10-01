Česká města tají podklady k rozhodování

Česká města sice formálně plní povinnost zveřejňovat dokumenty, ale informace, které by občanům umožnily sledovat rozhodování v reálném čase, zpravidla chybí. Vyplývá to z letošního hodnocení projektu Transparentní Česko organizace Oživení, která letos prošla 56 měst, městských částí a obvodů.
Zápisy a usnesení ze zasedání zveřejňuje 90 procent hodnocených samospráv. Program jednání rady před jeho konáním ale zpřístupňuje jen třetina z nich a podklady, na jejichž základě radní hlasují, poskytuje veřejnosti jediné město, Písek. Nejlépe si v hodnocení vedou Liberec, Praha a Žďár nad Sázavou, naopak nejnižší transparentnost vykázaly Mladá Boleslav, Pardubice 1 a Náchod.
U zastupitelstev je situace o něco lepší, ani tam ale nejsou materiály k jednání samozřejmostí. Téměř třetina měst zveřejňuje před zasedáním pouze program bez přiložených podkladů a stejný podíl samospráv nedoplňuje přijatá rozhodnutí přílohami, na které přímo odkazují. Jmenovité hlasování radních zveřejňuje 14 z 56 měst a stručný záznam průběhu debaty pouze čtyři.
Slabým místem jsou také informace o majetku a dotacích. Přehled svých nemovitostí nezveřejňuje 80 procent hodnocených měst. Historii dotačních výzev na jednom místě nabízí pouze třetina samospráv a informace o neúspěšných žádostech zveřejňuje necelá čtvrtina z nich.
Hodnocení se zaměřilo i na radniční zpravodaje. Více než polovina redakčních rad nemá ani jednoho opozičního zastupitele a v 60 procentech mají koaliční zastupitelé výraznou převahu. Analytička Oživení Marie Krutišová proto pochybuje, že zpravodaje mohou plnit roli vyváženého informačního zdroje, pokud jejich obsah ovlivňují politici, o jejichž práci mají psát.
Samostatnou kapitolou je whistleblowing. Typické hodnocené město nedosáhne ani třetiny možného bodového ohodnocení. Příslušné osoby pro vyřizování oznámení školí 39 procent samospráv, vnitřní předpis upravující postup při podání oznámení zveřejňuje pouze osm z 56 měst a bezpečnou aplikaci pro anonymní podání má k dispozici 46 procent hodnocených.
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