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Česká ekonomika má v roce 2027 zrychlit růst na 2,5 procenta

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Podle listopadové prognózy Ministerstva financí ČR by měl růst české ekonomiky zrychlit z 1,7 % v roce 2026 na 2,5 % v roce 2027. Hlavním motorem hospodářského růstu má být v obou letech domácí poptávka.
Česká ekonomika má v roce 2027 zrychlit růst na 2,5 procenta

Česká ekonomika má v roce 2027 zrychlit růst na 2,5 procenta

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 09.11.2026 08:46

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