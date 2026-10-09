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César Chávez. V boji za občanská práva se inspiroval Martinem L. Kingem i Gándhím

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César Chávez byl mexicko-americký odborový předák a bojovník za občanská práva, který zasvětil svůj život boji za práva zemědělců ve Spojených státech. Příběh tohoto velikána však v Evropě příliš nevynikl.
César Chávez. V boji za občanská práva se inspiroval Martinem L. Kingem i Gándhím

César Chávez. V boji za občanská práva se inspiroval Martinem L. Kingem i Gándhím

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 09.10.2026 08:30

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