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Červený jako loutka? Turek se s tím už nemaže

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Filip Turek je skutečně luxusní stratég. Politik, který se vyznačuje absencí strachu. Nepotřebuje obrousit hrany, prostě je maximálně tvrdý a efektivní. Co na tom, že nemůže pracovat na Ministerstvu životního prostředí. Co na tom, že byl prezidentem i premiérem odstaven na druhou kolej. I odtud se dá ještě něco dokázat. Nebo poukázat na svou vlastní neschopnost? Zatím to vypadá na to druhé a Motoristy už musí jeho chování hodně zlobit. Vždyť jejich jméno je spjato fakticky už jenom s ním a jeho eskapádami.
Filip Turek

Filip Turek

Zdroj: Filip Turek/Meta
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Epeníze

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