Čertův sloup na Vyšehradě. Šlo o sázku čerta a svatého

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Čertův sloup na Vyšehradě. Šlo o sázku čerta a svatéhoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Název Čertův sloup zní velmi tajemně, a pokud máte rádi magická místa, neměli byste toto místo na pražském Vyšehradě minout. Nahlédněte s námi do minulosti a zjistěte, jaké okolnosti ke vzniku tohoto místa vedly.
Čertův sloup na Vyšehradě. Šlo o sázku čerta a svatéhoZdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 18.10.2026 16:30
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