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Čertův sloup na Vyšehradě. Šlo o sázku čerta a svatého

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Název Čertův sloup zní velmi tajemně, a pokud máte rádi magická místa, neměli byste toto místo na pražském Vyšehradě minout. Nahlédněte s námi do minulosti a zjistěte, jaké okolnosti ke vzniku tohoto místa vedly.
Čertův sloup na Vyšehradě. Šlo o sázku čerta a svatého

Čertův sloup na Vyšehradě. Šlo o sázku čerta a svatého

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 16:30

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