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Lidé obydlí Antarktidu stejně jako v minulosti dinosauři a obří tučňáci. Místní klima se blíží tomu jihoamerickému

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Nejchladnější kontinent se již dnes stává domovem několika invazivních druhů rostlin a zvířat, které využívají toho, že teplota zde pomalu stoupá.
Lidé obydlí Antarktidu stejně jako v minulosti dinosauři a obří tučňáci. Místní klima se blíží tomu jihoamerickému

Lidé obydlí Antarktidu stejně jako v minulosti dinosauři a obří tučňáci. Místní klima se blíží tomu jihoamerickému

Zdroj: Christopher Michel / Creative commons, CC-BY
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 08:30

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