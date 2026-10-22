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Tajemné geoglyfy v pouštích v Peru. Vědci stále netuší, co znamenaly a pro koho byly určeny

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Na planině Nazca v Peru bylo ke konci roku 2022 objeveno 168 nových skalních obrazců. Geoglyfy, jak se jim odborně říká, dosahují i několikametrové velikosti. Odborníci z Japonska i Peru se o těchto více než 2 000 let starých obrazcích snaží dozvědět více.
Tajemné geoglyfy v pouštích v Peru. Vědci stále netuší, co znamenaly a pro koho byly určeny

Tajemné geoglyfy v pouštích v Peru. Vědci stále netuší, co znamenaly a pro koho byly určeny

Zdroj: Markus Leupold-Löwenthal / Creative commons, CC-BY, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.cs
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 08:30

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