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Inuité jsou hrdý národ. Jejich původní označení "Eskymáci" je pro ně extrémně hanlivé

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Inuité a Jupíci, dříve zvaní častěji Eskymáci, jsou nejrozšířenější skupinou na světě, která stále vede částečně domorodý způsob života. Žijí v oblasti, která se rozkládá na více než 3 500 kilometrech, včetně Grónska, severní části Severní Ameriky a části východní Sibiře.
Inuité jsou hrdý národ. Jejich původní označení "Eskymáci" je pro ně extrémně hanlivé

Inuité jsou hrdý národ. Jejich původní označení "Eskymáci" je pro ně extrémně hanlivé

Zdroj: Albert Peter Low / Creative commons, CC-BY-SA,https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.cs
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:00

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