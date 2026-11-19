jsou přesně ten typ pečení, u kterého je od začátku jasné, že máslo ani cukr tu nehrají vedlejší roli. A doma to člověku stejně projde. Měkké Lotus šneci , kynuté těsto sušenková náplň, trochu skořice a navrch sladká poleva. Na dietní pondělí spíš ne, na víkendový plech ke kávě ano. Když se povedou, většinou se kolem nich začne chodit ještě dřív, než pořádně vychladnou.
U kynutého těsta se tady vyplatí hlavně trpělivost:
nechat ho opravdu vykynout. A ještě jedna praktická věc, která se snadno podcení. až úplně ke krajům, i když to vypadá Náplň nemažte lákavě. Při rolování pak ráda utíká ven a místo pěkných koleček se člověk probírá lepkavou linkou. Recept na kynuté Lotus šneky
Doba přípravy: 1 hodina 50 minut Co potřebujeme
Kynuté těsto: 500 g hladké mouky 250 ml vlažného mléka 25 g čerstvého droždí 80 g cukru krupice 80 g změklého másla 1 ks vejce 1 špetka soli 1 balíček vanilkového cukru
Lotusová náplň: 200 g Lotus Biscoff pomazánky 2 lžičky mleté skořice 50 g rozdrcených Lotus sušenek 30 g změklého másla
Drobenka: 50 g hladké mouky 30 g másla 30 g cukru 2 ks rozdrcených Lotus sušenek
Dokončení: 100 g Lotus pomazánky 2 až 3 lžíce smetany ke šlehání podle potřeby drcené Lotus sušenky Postup přípravy vynikajících Lotus šneků
1. Do
vlažného mléka rozdrobte droždí. Přisypte trochu cukru a přidejte lžíci mouky. Kvásek nechte stát zhruba 10 až 15 minut, dokud nezačne viditelně pracovat a nezvětší objem.
2. Do větší mísy dejte
mouku, zbytek cukru, vanilkový cukr, vejce, sůl, máslo a hotový kvásek. Vypracujte hladké pružné těsto. Mísu zakryjte a těsto nechte kynout přibližně 60 minut. Foto: Cooky.cz, Kynutá nuda? Kdepak: Lotus šneci promění obyčejné těsto v karamelově skořicové pokušení Během kynutí připravte náplň
3.
Lotus pomazánku krátce zahřejte, jen aby změkla a šla lépe roztírat. Vmíchejte máslo a skořici. Nakonec přidejte rozdrcené Lotus sušenky.
4. Vykynuté těsto rozválejte do tvaru obdélníku. Potřete ho náplní, ale asi 1 cm od okraje nechte volný. Potom těsto srolujte; pevně, ale ne tak, aby se náplň vytlačila ven. Krájejte šneky široké přibližně 3 cm.
5. Jednotlivé šneky vyskládejte do vymazaného pekáče. Nechte mezi nimi trochu místa, ještě naberou objem. V pekáči je nechte dokynout dalších 20 až 30 minut.
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6. Z
mouky, másla, cukru a rozdrcených sušenek udělejte prsty drobenku. Nasypte ji na šneky a pekáč vložte do trouby.
7. Pečte při
180 °C asi 20 až 25 minut, dokud povrch nezezlátne. Pokud by šneci nahoře tmavli moc rychle, ke konci je volně přikryjte pečicím papírem.
8. Na závěr zahřejte
Lotus pomazánku se smetanou a rozmíchejte do hladké polevy. Ještě mírně teplé šneky jí přelijte a posypte trochou sušenkové drti.
TIP: Kdo nechce šneky až tak sladké, může část polevy klidně vynechat. Drobenka sama o sobě udělá dost práce. Co jde upravit a proč je tu skořice navíc?
Drobenka není nutná, bez ní se recept pořád povede. Jen výsledek bude o něco měkčí a jednotnější. S drobenkou mají šneci na povrchu lepší strukturu, což se u sladkého kynutého pečiva hodí. Pokud máte radši méně sladké věci, dá se ubrat trochu cukru v těstě, případně nepoužít celá dávka polevy.
Použít se dá i jiná
sušenková pomazánka. Chuť ale nebude úplně stejná. Lotus Biscoff má typický kořeněný karamelový tón, který k tomuhle těstu sedí a se skořicí se potkává velmi dobře.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline