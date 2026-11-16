Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Bunda, která původně patřila pilotům, se zabydlela v dámských šatnících. Hodí se i k elegantnímu oblečení

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Některé druhy oblečení dokážou přežít desítky let, aniž by zcela zmizely z módy. Typickým příkladem je bomber bunda, která má kořeny ve vojenském letectví. Dnes se však objevuje nejen v pánských kolekcích, ale také v dámském šatníku. Její charakteristický střih lze kombinovat s džínami, širokými kalhotami i sukněmi a při správném výběru může nahradit klasickou přechodovou bundu.
AI ilustrace. Generováno pomocí Magnific.

AI ilustrace. Generováno pomocí Magnific.

Zdroj: generováno Magnific
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 05:47

Reklama
Další články z Trendy Život
Proč některé ženy nosí stále černou a jiné dávají přednost výrazným barvám? Oblečení může souviset i s náladou
Proč některé ženy nosí stále černou a jiné dávají přednost výrazným barvám? Oblečení může souviset i s náladou
Svetry, kabátky i zimní bundy pro psy. Některým plemenům oblečení pomáhá, jiným může být zbytečné
Svetry, kabátky i zimní bundy pro psy. Některým plemenům oblečení pomáhá, jiným může být zbytečné

Psí oblečení už dávno nepředstavuje pouze barevné svetříky pro malá společenská plemena. V obchodech se...

Dagmar Pecková má kuchyň uprostřed pokoje. Při vaření vidí na hosty a hned vedle má krb Kopírovat
Dagmar Pecková má kuchyň uprostřed pokoje. Při vaření vidí na hosty a hned vedle má krb Kopírovat

Když Dagmar Pecková ukazuje svůj pražský dům, může s návštěvou mluvit, i když právě stojí u sporáku. Tři...

Babiš vzkázal rodičům, ať mu už nepíšou. Kvůli školním obědům se chystá zásadní změna
Babiš vzkázal rodičům, ať mu už nepíšou. Kvůli školním obědům se chystá zásadní změna

Premiér Andrej Babiš se znovu zastal školních kuchařek a odmítl kritiku plánovaných změn ve školním...

Jeden parfém už ženám nestačí. Nový způsob používání vůní dokáže změnit i obyčejnou voňavku
Jeden parfém už ženám nestačí. Nový způsob používání vůní dokáže změnit i obyčejnou voňavku

Mít doma několik parfémů není nic neobvyklého. Většina žen je ale používá odděleně a podle příležitosti...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

Všechny články tohoto autora →
Trendy Život
Další články z kategorie Módní trendy
Zobrazit více
Ženské centrumMódní trendy
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.