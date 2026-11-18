Můžeš spát dost dlouho a přesto mít spánek každý den úplně jinde. V pondělí usneš v jedenáct, v úterý v jednu, ve středu vyčerpáním v deset. O víkendu si přispíš do deseti a v neděli večer se pak dvě hodiny převaluješ. Na kalkulačce může průměr vypadat docela slušně. Tvoje biologické hodiny ale možná dostávají každý den trochu jiný jízdní řád.
Nový výzkum vedený vědci z University of California San Francisco a University of California San Diego upozorňuje, že právě pravidelnost spánku může být další důležitou částí celého obrazu.
Výzkumníci nesledovali jen to, kolik lidé spali
Studie publikovaná v Scientific Reports pracovala s dlouhodobými daty z nositelných zařízení u více než 23 tisíc lidí. Z těchto údajů vědci vypočítávali takzvaný sleep regularity index, tedy míru, jak pravidelně člověk v podobnou dobu spí a bdí.
Účastníci zároveň pravidelně vyplňovali dotazníky zaměřené na příznaky deprese, úzkosti a osamělosti.
Méně pravidelný spánek byl spojen s výraznějšími příznaky všech tří oblastí. Lidé bez výraznějších depresivních symptomů měli v dlouhodobém průměru vyšší skóre pravidelnosti než lidé se závažnějšími příznaky.
To ale neznamená, že nepravidelné usínání „způsobuje depresi“. Autoři sami upozorňují, že vztah může fungovat oběma směry. Psychické obtíže mohou narušovat spánek a narušený spánek zase může přispívat ke zhoršování psychického stavu.
Naše tělo má rádo určitou předvídatelnost
Spánek je pevně propojený s cirkadiánním rytmem, tedy vnitřním časovým systémem, který mimo jiné reaguje na střídání světla a tmy.
Pravidelnější časy usínání a vstávání mohou tomuto systému pomáhat držet stabilnější rytmus. Neznamená to, že musíš každý den ulehnout ve 22:03 a budík nastavit na 6:17.
Jde spíš o to, zda se tvůj režim pohybuje v relativně podobném rozmezí, nebo jestli každý den vypadá jako jiné časové pásmo.
Víkendové „dospávání“ není morální selhání
Tady je důležité nevytvořit další pravidlo, za které se bude člověk trestat.
Pokud celý týden vstáváš příliš brzy a v sobotu spíš déle, tělo se pravděpodobně snaží získat spánek, který mu chyběl. Řešením není cítit se provinile za sobotní ráno v posteli.
Smysluplnější otázka je, proč je rozdíl mezi pracovním týdnem a víkendem tak velký. Pokud se dá něco změnit, může být užitečnější posunout běžný režim o trochu dřív než o víkendu bojovat se spánkem silou vůle.
Pravidelnost je další dílek, ne kouzelný lék
Pokud má člověk depresi, úzkost nebo dlouhodobou nespavost, doporučení „choď spát pravidelně“ nestačí a může působit skoro urážlivě.
Studie navíc ukazuje souvislost, ne léčbu. Teprve další výzkum musí ověřit, zda cílené zlepšení pravidelnosti spánku skutečně vede ke zlepšení psychického zdraví.
Pro běžný život je ale výsledek poučný právě tím, že rozšiřuje naši představu o dobrém spánku. Nestačí jen otázka „kolik hodin jsem spala?“.
Může být užitečné sledovat i: chodím spát přibližně ve stejnou dobu? Vstávám většinou podobně? Posouvá se mi režim každý víkend o několik hodin?
Někdy nemusíš spánek prodloužit o dvě hodiny. Možná mu jen pomůžeš tím, že nebude každý večer začínat v úplně jiné zemi.
Upozornění: Článek má informační charakter a nenahrazuje odbornou péči. Dlouhodobá nespavost, výrazné změny nálady, úzkost nebo příznaky deprese patří k lékaři nebo odborníkovi na duševní zdraví.
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Zdroje: University of California San Francisco / Medical Xpress – Could an erratic sleep schedule be harming your mental health? [1], Scientific Reports – study DOI 10.1038/s41598-026-77545-y [2].