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Hrnková bábovka s jablky a skořicí
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Kombinace jablek a skořice nepatří pouze jablečnému závinu, skvěle vynikne také v bábovce. Hrnková bábovka s jablky a skořicí bude vonět po podzimu a chutnat domácí pohodou. Připravit ji můžete vždy, když se sejde celá vaše rodina.
Hrnková bábovka s jablky a skořicíZdroj: Andrew Pustiakin / Shutterstock
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 19.11.2026 02:00
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