Celý život jsem si kupovala kabáty o číslo větší. Až stylistka mi ukázala, proč vypadám o 10 let starší

Stála jsem v kabince v novém kabátu a byla jsem spokojená. Hřál, nikde netlačil a jako vždycky měl o číslo víc, abych pod něj navlékla svetr. Stylistka, se kterou jsem šla nakupovat, se na mě chvíli dívala a pak mi položila prst na paži, kousek pod ramenem. Od té chvíle vybírám kabáty úplně jinak.
Šev na paži místo na rameni
Ukazovala na ramenní šev. Ten má být na kostním výběžku ramene, který si snadno nahmatáte, a nanejvýš nepatrně za ním. Já ho měla o kus níž na paži. Podle ramen se nejlépe pozná, jestli kabát padne.
Když jsou ramena příliš široká, šev sjede dolů a ramena kabátu se propadnou. V horní části rukávu se pak z přebytečné látky udělá důlek. Doma jsem ho našla na všech svých kabátech.
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Větší číslo jsem celý život brala kvůli pohodlí. Je to rozšířený zvyk a výrobci kabátů ho označují za omyl, protože u kabátu rozhoduje přesné padnutí.
Co spraví krejčí
Své staré kabáty jsem pak nesla ke krejčí. S rameny je to nejhorší. Jejich zúžení je velmi obtížné, protože změna zasáhne mnoho dalších dílů kabátu, a obvykle se nevyplatí. Když tedy v kabince uvidíte ramenní šev na paži, vraťte kabát na ramínko, i kdyby se vám jinak líbil.
S rukávy je to snazší. Pokud je rukáv delší jen trochu, zkrátí ho krejčí jednoduše u manžety. Když je potřeba ubrat víc než 2 cm, přešívá se rukáv u ramene a taková úprava je pracnější. Prodloužit rukáv jde jen málo, podle toho, kolik látky zbylo v záložce, a někdy to nejde vůbec. Jednomu kabátu krejčí rukávy zkrátila a nosím ho dál.
Přečtěte si také: Celý život jsem nosila perly špatně. Až stylistka mi ukázala, jak je nosit, aby omlazovaly Trochu delší rukáv kabátu krejčí zkrátí bez potíží, úprava širokých ramen se obvykle nevyplatí. Ilustrační foto. Zdroj: Pavel Danilyuk / Pexels. Proč jsem v zrcadle vypadala starší
Když jsem si po zkoušce v kabince prohlížela fotky z posledních zim, připadala jsem si na nich o deset let starší. Kamarádka to řekla šetrněji: prý na nich vypadám unaveně.
Ve velkém kabátu se postava zmenší, ramena se jakoby svěsí a celá figura ztratí vzpřímenost. Celek pak působí nedbale, i když je kabát nový a kvalitní. Beztvarý střih navíc schová proporce, takže silueta vypadá mohutnější a oblečení unavené nebo zastaralé.
Opačný extrém, kabát na tělo, ale také nepomůže. Ideální je střih, pod kterým je poznat, kde má žena ramena, pas a boky, a přitom mezi látkou a tělem zůstane vzduch.
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Do obchodu si beru nejtlustší svetr nebo sako, které mám. S tričkem pod kabátem skutečnou volnost nepoznáte. Pak projdu několik bodů:
Zkřížím ruce na hrudi a zvednu paže. Když váhám mezi dvěma velikostmi, beru tu, ve které se hýbu pohodlně. Zezadu v zrcadle hledám svislé záhyby na zádech, protože prozrazují široký kabát. Dobře padnoucí kabát vzadu splývá rovně, bez vln, ale ani se nenapíná přes lopatky. Do zapnutého kabátu vsunu mezi hrudník a látku sevřené pěsti. Podle orientačního vodítka výrobce kabátů La Canadienne z ledna 2026 je kabát velký, když se jich tam vejde víc než dvě, u oversize střihů to ale neplatí. Rukáv končí zhruba tam, kde se zápěstí stýká s kořenem palce. Pokud zakrývá klouby prstů, je dlouhý. Zpod rukávu kabátu nevykukuje manžeta svetru, saka ani košile. Kdy volný kabát sluší
Volné kabáty mám ráda dál. Oversize model je navržený pro objem, má třeba spadlá ramena nebo raglánové rukávy. Obyčejný kabát o číslo větší jen přidá látku. Volný vzhled se dá mít i ve vlastní velikosti, stačí vybrat volnější střih, například áčkový.
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I oversize kabát potřebuje pevnou stavbu: zúžení u boků nebo u rukávů a límec, který leží rovně. Bez toho snadno působí jako kus, který prostě nepadne. Pásek nebo naznačený pas dodá tvar i volnějšímu kabátu a siluetu opticky protáhne.
Volnější kabát stažený páskem v pase drží tvar a postavu opticky protáhne. Ilustrační foto. Zdroj: Gustavo Fring / Pexels.
Záleží také na délce. Menší ženě sluší kabát do poloviny stehen až těsně nad koleno, délka pod kolenem ji opticky zkrátí. Vysoká postava unese kabát až k polovině lýtek, u dlouhého kabátu ale musí ramena padnout o to přesněji.
Zdroje: https://propercloth.com/reference/how-jacket-shoulder-width-should-fit, https://www.bustle.com/articles/132715-how-to-make-sure-your-coat-fits-correctly-because-that-is-the-key-to-warmth, https://youlookfab.com/2012/10/16/oversized-coats-yay-or-nay/, https://youlookfab.com/2013/10/10/trend-the-oversized-coat/, https://forbes.cz/dlouhy-siroky-jak-spravne-vybrat-pansky-kabat-podle-typu-postavy/, https://zena-in.cz/clanek/pridava-kila-i-roky-okamzite-vyhodte-tohle-obleceni-a-nahradte-je-uplne-jinymi-kousky, https://zeny.iprima.cz/moda-krasa/10-chyb-v-oblekani-a-liceni-ktere-vas-delaji-starsi, https://sartorialistamsterdam.com/pages/tailor-alteration-guide, https://www.novinky.cz/clanek/zena-styl-elegantni-kabaty-ve-kterych-vam-nebude-zima-40052307, https://www.la-canadienne.com/en/blogs/le-mag/comment-savoir-si-un-manteau-est-trop-grand-ou-trop-long-pour-vous