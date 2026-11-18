Ve dne může být pokoj krásný. Pak přijde listopad, v půl páté je tma, zmáčkneš vypínač a celý interiér se během vteřiny promění v čekárnu.
Viník často není nábytek, barva stěny ani nedostatek dekorací. Je to jedno centrální stropní světlo, které se snaží zvládnout úplně všechno najednou.
Interiérový trend letošního podzimu, kterému zahraniční média říkají mimo jiné „burrowcore“, staví na opačném principu: večer nevytváří jedno světlo, ale několik menších zdrojů v různých částech pokoje. Název klidně zapomeň. Princip stojí za zapamatování.
Pokoj nepotřebuje být celý stejně světlý
Útulnost nevzniká tím, že koupíš oranžovou žárovku a celý byt ponoříš do sépiového filtru. Mnohem důležitější je kontrast mezi světlem a stínem.
Stojací lampa vedle křesla vytvoří jeden světelný ostrov. Malá lampička na komodě druhý. Světlo na stole třetí. Část pokoje zůstane přirozeně tmavší a prostor začne mít hloubku.
To je přesně důvod, proč kavárna s několika lampami působí příjemněji než kancelář osvětlená jedním silným stropním panelem.
Začni třemi body, ne nákupem deseti lamp
V běžném obýváku úplně stačí tři funkce.
Jedno světlo potřebuješ tam, kde něco děláš: čteš, pleteš, pracuješ nebo skládáš puzzle. Druhé může být atmosférické, například menší stolní lampa na komodě nebo polici. Třetí může doplnit vzdálenější část místnosti, aby se po zhasnutí lustru úplně neztratila.
Nemusí mít stejné stínidlo ani být z jedné kolekce. Ve skutečném domově často funguje lépe, když vypadají, jako by přibývaly postupně.
Výška světla mění náladu
Stropní světlo přichází shora a osvětluje člověka i místnost způsobem, který je praktický při úklidu, ale málokdy lichotivý večerní atmosféře.
Lampy položené níž vytvářejí intimnější světlo. Stolní lampa na komodě, svítidlo u pohovky nebo malá lampička na parapetu rozsvítí spíš horizontální úroveň místnosti než strop.
Zkus jednoduchý experiment: večer zhasni hlavní světlo a rozsviť jen to, co už doma máš pod úrovní očí. Možná zjistíš, že nepotřebuješ předělávat obývák. Jen jsi ho dosud osvětlovala jako supermarket.
Teplota světla ano, oranžová jeskyně ne
Pro večerní obytné prostory bývá příjemné teplejší světlo, ale není potřeba hnát ho do extrému. Příliš oranžové žárovky dokážou změnit barvy nábytku i jídla a pokoj může místo útulnosti získat zvláštní jantarový filtr.
Mnohem přirozeněji působí několik měkkých zdrojů v podobné barevné teplotě.
A pokud můžeš, vybírej stínidla, která světlo trochu rozptylují. Textil, opálové sklo nebo papír vytvoří měkčí efekt než holá silná žárovka namířená přímo do místnosti.
Malá lampa může být praktičtější než další dekorace
Nejhezčí na tomto trendu je, že není nutné předělávat celý pokoj. Pokud uvažuješ, co přidat na prázdnou komodu, lampička může udělat víc než další váza.
Přes den je součástí interiéru, večer mění prostor.
A nemusíš ani nutně kupovat novou. Lampy patří k věcem, které bývají skvělé z bazaru, po rodičích nebo z druhé ruky. Nové stínidlo někdy změní starou lampu víc než celý nový kus nábytku.
Nejlepší interiérové trendy nejsou ty, kvůli kterým musíš vyměnit půl bytu. Jsou to ty, po kterých se doma večer rozhlédneš a napadne tě: proč jsem tohle nedělala už dávno?
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Zdroje: Ideal Home – Why ‘Burrowcore’ is taking over from ‘Cottagecore’ [1].