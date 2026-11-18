Existují celebrity, které jsou módní ikonou proto, že mají nejlepší stylisty. A pak je Chloë Sevigny.
Její styl je už od devadesátých let podivuhodně odolný vůči jedné věci: potřebě vypadat právě tak, jak se zrovna očekává. Na červeném koberci dokáže přijít v archivním modelu, podivně střižených šatech, ponožkách, které by někdo jiný schoval do bot, nebo v kombinaci, která na papíře vůbec nedává smysl. A přesto právě od ní módní svět léta opisuje.
Dnes, 18. listopadu, slaví 52 let. To je dobrá záminka podívat se na něco mnohem výmluvnějšího než její datum narození: proč její šatník nestárne stejně rychle jako trendy.
Nikdy nevypadá jako člověk oblečený podle algoritmu
Když se podíváš na současné sociální sítě, móda často vzniká v balíčcích. Clean girl. Office siren. Quiet luxury. Mob wife. Tomato girl. Všechno má název, barevnou paletu a seznam základních kusů.
Sevigny funguje přesně opačně. Její styl se dá rozpoznat, ale špatně zkopírovat. Ne proto, že by nosila jen drahé nebo nedostupné věci, ale protože nekupuje celý estetický balík.
V zářijovém rozhovoru pro Harper’s Bazaar mluvila například o Y2K návratech, skinny jeans a své náklonnosti k módě, která není přehnaně uhlazená. Podobně pro Elle vzpomínala na období „indie sleaze“, kdy podle ní lidé nebyli tak posedlí tím, aby všechno působilo dokonale čistě a připraveně na fotografii.
Právě ta trocha nepořádku je možná klíč.
Osobní styl potřebuje trochu tření
Dobré oblečení nemusí vždy lichotit podle příručky. Nemusí prodlužovat nohy, zeštíhlovat pas a ladit kabelku s botami. Někdy stačí, že tě baví.
Sevigny dlouhodobě kombinuje ženské a chlapecké prvky, vintage s novými kolekcemi, romantické šaty s tvrdšími botami, malé kabelky s nečekanými proporcemi. Její outfity často obsahují jednu věc, kterou by stylistická poučka nejradši vyhodila.
A právě ta bývá nejpoutavější.
Je v tom užitečná lekce i pro normální šatník. Pokud máš pocit, že tvé outfity vypadají „správně“, ale trochu nudně, možná nepotřebuješ nový trend. Možná potřebuješ jednu věc, která není úplně logická.
Barevné ponožky. Starý kabát po mámě. Lakované baleríny k volným džínům. Brož na obyčejném svetru. Kabelku, která se k ničemu nehodí a přesto ji miluješ.
Styl po padesátce nemusí být ztišená verze sebe sama
Módní rady pro ženy po určitém věku mají stále zvláštní tendenci začínat zákazem. Co už nenosit. Co zkracovat. Co zakrývat. Co působí „lacině“, „mladě“ nebo „nevhodně“.
Sevigny ve 52 dělá pravý opak. Nenapodobuje dvacetiletou verzi sebe sama, ale ani se nestěhuje do bezpečné uniformy kvalitního béžového kašmíru. Pořád nosí krátké délky, výrazné proporce, denim, romantické šaty i věci, u kterých si část internetu řekne „to bych si nikdy nevzala“.
A to je vlastně skvělá zpráva. Dospělý styl nemusí znamenat menší množství osobnosti. Může znamenat jen větší jistotu v tom, kterou cizí radu bez výčitek ignorovat.
Trend můžeš vzít. Nemusíš se mu odevzdat
Sevigny samozřejmě trendy nosí. V roce 2026 je ambasadorkou 7 For All Mankind a obléká i denim silně ovlivněný návratem Y2K. Rozdíl je v tom, že v něm pořád vypadá jako ona.
To je možná nejlepší test každého trendu, který letos vidíš. Když si ho vezmeš, budeš vypadat jako ty – nebo jako někdo, kdo si koupil kompletní outfit z jedné náladové nástěnky? Osobní styl není odpor vůči módě. Je to filtr. A Chloë Sevigny ho má už několik desetiletí nastavený velmi dobře.
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Zdroje: Harper’s Bazaar – Chloë Sevigny on Skinny Jeans, Embracing a Little Mess, and Why Fashion Can’t Quit Y2K [1], Elle – Chloë Sevigny on Skinny Jeans, Indie Sleaze, and 7 For All Mankind’s Return [2].