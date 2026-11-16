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Kvůli jednomu knoflíku nemusí svetr skončit v krabici. 7 drobných oprav oblečení, které zvládneš doma

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Spousta oblečení nekončí ve skříni proto, že je zničené. Jen mu chybí knoflík, povolil šev, vytáhla se nit nebo zip přišel o očko. Než z drobné vady uděláš důvod k nákupu náhrady, vytáhni jehlu, nit a deset minut trpělivosti. Některé opravy jsou překvapivě prosté.
Kvůli jednomu knoflíku nemusí svetr skončit v krabici. 7 drobných oprav oblečení, které zvládneš doma

Kvůli jednomu knoflíku nemusí svetr skončit v krabici. 7 drobných oprav oblečení, které zvládneš doma

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.11.2026 13:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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