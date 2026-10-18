CENTRUM o páté: Polští bobři to natřeli lesníkům a malá lež o paprice vedla k Nobelově ceně

Politika po volbách
Senátní volby sice už mají své výsledky, jejich odraz však dále formuje vnitropolitickou atmosféru. Předseda Senátu Miloš Vystrčil, obvykle opatrný ve vyjadřování, v sobotu ve volebním štábu ODS nechal projít emoce zejména při zprávě o porážce Martina Dvořáka ze Starostů; vítězství ODS nad „spřátelenou“ stranou tak mělo pro něj význam přesahující jeden obvod.
Bezpečnost se mění
Norsko naznačuje, že do zbrojení mohou vstupovat i aktéři, jejichž váha v bezpečnostní politice bývala spíše symbolická než rozhodující. V čase, kdy se Evropa znovu učí počítat s obranou jako s každodenní potřebou, je takový posun vypovídající víc než jednotlivá zbrojní rozhodnutí.
Cena sportovní slávy
Dvojnásobná olympijská vítězka v biatlonu Magdalena Neunerová připomněla, že úspěch nemusí znamenat jen medaile a obdiv. V době největší popularity ji roky pronásledoval stalker, který byl noc co noc u jejího domu, a i přes soudní zákaz kontaktu jí posílal dopisy; strach jí podle vlastních slov bral energii i radost ze života. Její příběh je připomínkou, že veřejnost vidí výsledky, ale málokdy tuší, jakou soukromou cenu za ně sportovec platí.
Příroda si dělá legraci
Z Polska přišel příběh, který má něco ze satiry i z přírodopisné učebnice: bobři zničili ceduli, která návštěvníky lesa varovala právě před škodami způsobenými bobry. Lesníci to komentovali slovy, že zvířata nechtěla, aby lidé byli varováni – a právě v této drobnosti je celá pointa.
Paprika, která změnila vědu
Maďarský biochemik Albert Szent-Györgyi se do dějin zapsal objevem vitaminu C, k němuž ho paradoxně dovedla paprika, kterou nechtěl jíst, ale bál se to manželce říct. Odnést ji do laboratoře se ukázalo jako osudové rozhodnutí: z papriky se dal vitamin C snadno izolovat a vědec za své objevy v roce 1937 získal Nobelovu cenu. Příběh zároveň ukazuje, že velké objevy někdy nevznikají z grandiózních plánů, ale z běžné situace a odvahy jít za zvědavostí.
Parket, emoce a první rozloučení
Druhý večer čtrnácté řady StarDance přinesl první vyřazení a zároveň připomněl, proč tato soutěž diváky drží: vedle tanečního pokroku tu mají místo i napětí, humor a upřímné emoce. Bývalý tenista Radek Štěpánek soutěž opustil, zatímco jiní účastníci prožívali vlastní momenty pochybností i naděje.
Kriminalistika bez iluzí
Nová kniha o moderní forenzní vědě nabízí víc než true crime napětí. Vysvětluje, co o člověku mohou prozradit zuby, proč jsou biologické stopy v cizím prostředí klíčové a jak se vyšetřování posouvá do digitálního prostředí; zároveň připomíná, že ani věda není imunní vůči omylům.
Kuchyně bez slz
I zdánlivě malá každodenní starost – krájení cibule – má svá osvědčená řešení. Zkušení kuchaři používají několik jednoduchých triků, které zvládnou zpracování většího množství zeleniny bez slz, a domácnostem mohou ušetřit nervy i čas.
Zahrada před mrazem
Říjen na zahradě není obdobím klidu, ale poslední příležitostí připravit ji na zimu. Sklizeň zeleniny, výsadba česneku a jarních květin či péče o trávník patří k úkonům, které se vyplatí nestávat, protože první mrazíky mohou plány rychle změnit.
Aljaška jako historická lekce
Prodej tehdy ruské Aljašky Americe v roce 1867 se dodnes popisuje jako obchod, který byl buď šílený, nebo geniální. Skutečnost je složitější: rozhodovaly vojenské hrozby, náklady na správu vzdáleného území i mocenské soupeření v Tichomoří – a právě proto je tento příběh stále dobrým tréninkem historického myšlení.
Den, který neměl dramatické zpravodajské zvraty, tak přesto nabídl dost prostoru k zamyšlení: nad tím, co lidé ochotně obětují za úspěch, jak snadno se symboly mění v politické zbraně a proč i malá paprika dokáže změnit dějiny vědy.