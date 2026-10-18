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CENTRUM o páté: Polští bobři to natřeli lesníkům a malá lež o paprice vedla k Nobelově ceně

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Nedělní přehled „Centrum o páté“ přináší dnes především magazínové pohledy na svět kolem nás – od vědeckého objevu zrozeného u večeře přes sportovní příběh o ceně slávy až po zahradu, kuchyň a historii, kterou se stále vyplatí číst znovu. Politika se do obrazu dne vkrádá jen okrajově, ale právě v ní se ukazuje, jak silně se po volbách přehodnocují vztahy i symboly.
CENTRUM o páté: Polští bobři to natřeli lesníkům a malá lež o paprice vedla k Nobelově ceně

CENTRUM o páté: Polští bobři to natřeli lesníkům a malá lež o paprice vedla k Nobelově ceně

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 18.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Be Native extra

Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...

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